- nominācijā "Labākais sociālais darbinieks publiskajā sektorā 2020"
- nominācijā "Labākais sociālais darbinieks nevalstiskajā un privātajā sektorā 2020"
- nominācijā "Labākais vadītājs sociālā darba jomā 2020"
Elektroniski aizpildāmās balsošanas anketas un detalizētāka informācija par konkursu skatāma šeit:
Par katru pretendentu žūrijas komisijas balsojums nominācijās veidos 50% no kopējā punktu skaita un iedzīvotāju balsojums 50% no kopējā punktu skaita. Konkursa balvu saņems viens uzvarētājs ar visaugstāko punktu skaitu katrā no nominācijām.
Konkursa mērķis ir apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē - sociālajos dienestos, to struktūrvienībās, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās u.c. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kā arī citās institūcijās, kur tiek nodrošināts sociālā darba pakalpojums un sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā. Konkurss ļauj arī godināt visprofesionālākos un atsaucīgākos sociālos darbiniekus, popularizēt un veicināt sociālā darba attīstību, celt profesijas prestižu un rādīt labo praksi.
Konkursu tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas sociālo darbinieku biedrību, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju.