No šodienas līdz 8. februārim vietnē "arstubiedriba.lv" iespējams balsot par kandidātiem desmit nominācijās: "Gada ģimenes ārsts", "Gada ārsts speciālists", "Gada zobārsts", "Gada ārsta palīgs", "Gada farmaceits", "Gada māsa", "Gada māsas palīgs", "Gada vecmāte", "Gada funkcionālais speciālists" un "Gada slimnīca".
Tradicionāli "Gada balva medicīnā" tiks pasniegta arī nominācijās "Gada jaunais ārsts", "Gada cilvēks medicīnā", "Gada notikums medicīnā" un "Gada balva par mūža ieguldījumu medicīnā". Šajās nominācijās uzvarētājus noteiks LĀB ekspertu vērtējums.
Savukārt nominācijā "Gada docētājs" par iedvesmojošākiem pedagogiem balsos Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un Latvijas Universitātes (LU) medicīnas studenti.
Pirmo reizi apbalvojums tika pasniegts 2008. gadā. Apbalvošanas pasākumu LĀB rīko sadarbībā ar Veselības ministriju, Latvijas Jauno ārstu asociāciju un Latvijas Māsu asociāciju, kā arī LU un RSU.
"Gada balvas medicīnā" statuetes "Dzīvības asns" autors ir metālmākslinieks Armands Jēkabsons.
LĀB dibināta 1988. gadā, un biedrības mērķis ir Latvijas veselības aprūpes sistēmas un ārstu kvalifikācijas pilnveidošana, ārstu tiesisko, profesionālo un ekonomisko interešu aizstāvība, tautas veselības veicināšana, veselības aprūpes organizācijas uzlabošana un medicīnas izglītības sistēmas pilnveidošana, kā arī ārstu ētikas principu popularizēšana un to ievērošanas kontrole.