Izsolē piedāvā iegādāties SIA "OK īpašumi" piederošo nekustamo īpašumu Rīgas iela 23, Ogrē. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 17 385 kvadrātmetri un tirdzniecības centra ēkas ar kopējo platību 8247,7 kvadrātmetri.
Nekustamā īpašuma novērtējums ir 7,6 miljoni eiro, kā arī nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 7,6 miljoni eiro. Izsoles solis ir 100 000 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Izsole noslēgsies 7.martā plkst.13.
Piedzinējs ir "BlueOrange Bank".
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 24.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai Rudītei Slivjukai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, proti, 760 000 eiro.
Jau ziņots, ka ar Zemgales rajona tiesas lēmumu 1.februārī izbeigts Ogres tirdzniecības centra "Dauga" īpašnieka "OK īpašumi" tiesiskās aizsardzības process (TAP), liecina ieraksts Maksātnespējas reģistrā.
TAP izbeigts, jo TAP pasākumu plānu nav atbalstījis Maksātnespējas likumā noteiktais kreditoru vairākums.
TAP tika ierosināts 2021.gada 23.novembrī ar Zemgales rajona tiesas lēmumu.
Iepriekš zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka divas reizes ar sākumcenu 7,6 miljoni eiro rīkoja tirdzniecības centra "Dauga" izsoles, kurās piedzinējs bija "BlueOrange Bank".
Kompānija "OK īpašumi" reģistrēta 2006.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2 480 325 eiro, liecina "Firmas.lv" dati. "OK īpašumi" vienīgais īpašnieks ir SIA "EK6", bet patiesais labuma guvējs ir Edgars Kapusts.
"OK īpašumi" ar Valsts ieņēmumu dienesta 2021.gada 10.novembra lēmumu kompānijai piemērota aizlieguma atzīme komercķīlas reģistrācijai, pārreģistrācijai, pārjaunošanai un grozīšanai Uzņēmumu reģistra Komercķīlu reģistrā.
2018.gadā "OK īpašumi" apgrozījums bija 1,537 miljoni eiro, bet peļņa - 243 718 eiro, savukārt kompānijas 2019. un 2020.gada finanšu dati līdz šim nav publiskoti.
Tirdzniecības centra "Dauga" lielākais nomnieks ir mazumtirgotājs "Maxima Latvija", taču kopumā tirdzniecības centrā, pēc tā mājaslapā minētās informācijas, ir vēl 45 tirdzniecības vietas, tostarp "Čili pica", "Jānis Roze", "Drogas", "Pepco", "RD Electronics", "Baltic Data", "Mēness aptieka", "Jahonts", "Kabinets" un citi.