Likumprojekts paredz izmaiņas valsts fondēto pensiju jeb otrā līmeņa pensiju sistēmā, tostarp paplašinot iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto kapitālu. Starp piedāvātajiem risinājumiem minēta iespēja pensiju otrā līmeņa dalībniekiem noteiktos gadījumos saņemt uzkrāto kapitālu pilnībā vai daļēji pirms pensijas vecuma sasniegšanas.
Parakstu vākšana par šo likumprojektu notiek no 2026. gada 7. maija līdz 2027. gada 6. maijam.
Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma.
Iedzīvotāji par iniciatīvu var parakstīties elektroniski portālā “Latvija.lv”, autentificējoties ar drošu līdzekli, kā arī klātienē noteiktās parakstu vākšanas vietās Latvijā.
Ogres novada pašvaldībā ir 25 paraksta apliecinātāji.
Par paraksta apliecināšanu nav jāmaksā.