Ceturtdiena, 07.05.2026 19:07
Henriete, Henrijs, Jete
Ceturtdiena, 07.05.2026 19:07
Henriete, Henrijs, Jete
Ceturtdiena, 7. maijs, 2026 13:22

Sākusies parakstu vākšana par likumprojektu “Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā”

Ogresnovads.lv/OgreNet
Sākusies parakstu vākšana par likumprojektu “Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā”
Foto: Ogres novads
Ceturtdiena, 7. maijs, 2026 13:22

Sākusies parakstu vākšana par likumprojektu “Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā”

Ogresnovads.lv/OgreNet

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) šī gada 6. maijā ir reģistrējusi politiskās partijas “LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ” iesniegto likumprojektu “Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā”.

Likumprojekts paredz izmaiņas valsts fondēto pensiju jeb otrā līmeņa pensiju sistēmā, tostarp paplašinot iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto kapitālu. Starp piedāvātajiem risinājumiem minēta iespēja pensiju otrā līmeņa dalībniekiem noteiktos gadījumos saņemt uzkrāto kapitālu pilnībā vai daļēji pirms pensijas vecuma sasniegšanas.

Parakstu vākšana par šo likumprojektu notiek no 2026. gada 7. maija līdz 2027. gada 6. maijam.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma.

Iedzīvotāji par iniciatīvu var parakstīties elektroniski portālā “Latvija.lv”, autentificējoties ar drošu līdzekli, kā arī klātienē noteiktās parakstu vākšanas vietās Latvijā.

Ogres novada pašvaldībā ir 25 paraksta apliecinātāji. 

Par paraksta apliecināšanu nav jāmaksā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?