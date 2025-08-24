Sākusies pieteikšanās bērnudārzu ekoprogrammā "Cūkmena detektīvi"

"Cūkmena detektīvi" ir LVM ekoprogramma pirmsskolām, kas paredzēta piecus līdz septiņus gadus veciem bērniem, lai rosinātu atbildību pret vidi, vairojot izpratni par vērtīgo un lieko dabā.
2025.gada/2026.gada mācību gadā ekoprogrammas laikā bērni apgūs četras tēmas - "Meža netīrie noslēpumi", "Cūkmenam pa pēdām", "Mežs rotaļlietu kastē" un "Audzēsim skābekli!".
Programmā var pieteikties līdz 19.septembrim.
Programma kopš 2005.gada veidota sadarbībā ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), un to finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds projektā "Nemēslo mežā".
LVM apsaimnieko valstij piederošās meža zemes. LVM vienīgais īpašnieks ir valsts, bet akciju turētāja ir Zemkopības ministrija. LVM 2024.gadā strādāja ar 586,129 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 6,4% mazāk nekā 2023.gadā, bet kompānijas peļņa samazinājās par 32% - līdz 150,131 miljonam eiro.
Uzņēmums reģistrēts 1999.gadā, un tā pamatkapitāls ir 525,989 miljoni eiro.