Sākusies pieteikšanās Vītolu fonda administrētajām stipendijām

“Ceļš uz izglītību jāpieveic katram pašam, bet tas nenozīmē doties pretī mērķiem vienatnē. Pateicoties stipendijai, esmu varējis atvieglot ceļa somas un atbrīvoties no liekām nastām, koncentrējoties uz šobrīd svarīgāko – savu nākotni. Zinu: rītdiena ir manās rokās, bet šodien uzticos tiem, kas dalījušies savā mīlestībā, lai palīdzēt citiem, jo reizēm, lai nokļūtu augšup, vajag kādu, kas palīdz pacelties no zemes, ” ar sekojošiem stipendiāta ceļa vārdiem aicinām vidusskolu, ģimnāziju 12. klašu skolēnus un vidējo profesionālo izglītības iestāžu absolventus no 1. februāra līdz 1. martam pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām 2022./2023. mācību gadam, kas paredzētas Latvijas augstskolās studējošiem jauniešiem.

Pirms pieteikšanās tiek aicināts izvērtēt nepieciešamību pēc stipendijas, kā arī atbilstību stipendiju konkursa kritērijiem. Lai pretendētu uz kādu no stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles un augstākai, kā arī jāatbilst vismaz vienam no kritērijiem: bārenis, audzina viens no vecākiem, apgrūtināti materiālie un sociālie apstākļi, sasniegumi mācību olimpiādēs, ir no daudzbērnu ģimenes.

Lai pieteiktos stipendijai, kandidātam jāsagatavo nepieciešami dokumenti un motivācijas vēstule, kas jāpievieno, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu Vītolu fonda mājaslapā www.vitolufonds.lv. Fonda ziedotāji nosaka, kurai nozarei stipendiju piešķirt un cik liela summa stipendijā tiks izmaksāta.

Elektroniskās anketas aizpildīšanas termiņš: 01.02.2022.–01.03.2022. Ja ir radušies papildus jautājumi, kandidāti aicināti sazināties ar Vītolu fondu, rakstot uz e-pastu .

Plašāka informācija par stipendiju šeit:

Elektroniskā anketa skatāma šeit:

Vītolu fonds ir nevalstiska organizācija, kas jau 20 gadu garumā piepilda mērķi stipendiju veidā palīdzēt talantīgiem un spējīgiem jauniešiem. Vītolu fonds administrē vairāk nekā 200 Latvijas uzņēmumu, organizāciju, fondu, privātpersonu ziedojumus no Latvijas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Lielbritānijas, Kanādas, Austrālijas, Venecuēlas, Horvātijas, Vācijas un Zviedrijas. Šajā mācību gadā ar stipendiju atbalstu studē 830 jaunieši, stipendijās izmaksājot vairāk nekā 1,5 milj. eiro. Kopš 2002. gada stipendiju ir saņēmuši vairāk nekā 4000 jauniešu.

Informāciju sagatavoja Vītolu fonds

