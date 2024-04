Sākusies sabiedriskā apspriešana plānam par trokšņu mazināšanu dzelzceļa līnijām ar augstu intensitāti, tostarp Ogrē

Rīcības plāns izstrādāts laika periodam no 2024. līdz 2028. gadam. Tajā apzinātas tās darbības vides trokšņa piesārņojuma līmeņa un ietekmes mazināšanai, kuras LDz nākamo piecu gadu laikā plāno realizēt.



LDz plānā paredzēts izbūvēt troksni samazinošo barjeru akustiskā diskomforta zonā "Ķengarags" posmā K-2, uzturēt dzelzceļa infrastruktūru, kā arī trokšņa samazināšanas pasākumu nepieciešamības izvērtēšana dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektos un pētījums "Ilgtspējīgi risinājumi transporta trokšņa samazināšanai". Tostarp norādīts, ka pasākumu apjoms ir atkarīgs no pieejamā finansējuma apjoma, līdz ar to plānā iekļautie punkti var mainīties vai tikt papildināti. Kā norādīts LDz plānā, troksni samazinošo barjeru izbūvei noteikta prioritāra secība, tādēļ pēc Ķengaraga K-2 posmā iespēju robežās var tikt plānota prettrokšņa barjeru izbūve akustiskā diskomforta zonas "Ķengarags" posmā K-1 un secīgi pēc tam Ogrē.



Rīcības plāna projektu atbilstoši Vides trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtības prasībām pēc LDz pasūtījuma izstrādājusi kompānija SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment". Rīcības plāna projekts publicēts Satiksmes ministrijas, LDz un plāna izstrādātāju tīmekļa vietnēs. Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par rīcības plāna projektu var iesniegt LDz, sūtot tos elektroniski uz e-pasta adresi vai pa pastu uz Gogoļa ielu 3 Rīgā.



Kā liecina "Firmas.lv" informācija, SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" apgrozījums pērn bija 3,36 miljoni eiro, kas ir par 7,5% vairāk nekā 2021. gadā, savukārt uzņēmuma peļņa palielinājās par 41,9% - līdz 423 141 eiro. Uzņēmuma īpašnieki ir Aiga Kāla (40%), Valts Vilnītis (40%), Tomass Pallo (10%) un Oskars Beikulis (10%).



Jau ziņots, ka LDz koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 254,788 miljoni eiro, kas ir par 2,3% vairāk nekā 2021. gadā, taču koncerns cieta 2,368 miljonu eiro zaudējumus pretstatā peļņai gadu iepriekš. "Latvijas dzelzceļš" ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna "Latvijas dzelzceļš" valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī "LatRailNet", kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, "LDz Cargo", kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums "LDz ritošā sastāva serviss", apsardzes uzņēmums "LDz apsardze", loģistikas uzņēmums "LDz loģistika".