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Otrdiena, 30.06.2026 17:02
Mareks, Tālivaldis
Otrdiena, 30. jūnijs, 2026 16:34

Saldas, gardas un pašaudzētas - kur Ogres novadā atrast vietējo audzētas zemenes?

ogresnovads.lv
Saldas, gardas un pašaudzētas - kur Ogres novadā atrast vietējo audzētas zemenes?
Foto: pexels.com
Otrdiena, 30. jūnijs, 2026 16:34

Saldas, gardas un pašaudzētas - kur Ogres novadā atrast vietējo audzētas zemenes?

ogresnovads.lv

Līdz ar vasaras iestāšanos Ogres novada zemeņu laukos ir sācies gaidītākais brīdis – ražas laiks. Vietējie audzētāji jau ver savu saimniecību durvis, aicinot ikvienu tikt pie svaigām ogām tieši no lauka. Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde apkopojusi novada saimniecības, kas šobrīd piedāvā iegādāties svaigi lasītas ogas.

“Ciemupes veltes” ir vietējā zemeņu audzētava Ciemupē, kas piedāvā svaigi lasītas ogas uz vietas:

  • Adrese: "Dirveikas", Ciemupe, Ogresgala pagasts

  • Tālrunis: +371 27783952

  • Norēķini: skaidrā naudā vai ar bankas kartēm 

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“Lielvārdes zemenes” ir ģimenes saimniecība, kur tiek piedāvātas svaigi lasītas, saldas ogas un šogad pirmie dārza zirnīši.Zemenes tiek tirgotas katru dienu,no plkst. 8.00 līdz 21.00. Par pieejamību aicinām sekot līdzi informācijai uzņēmuma Facebook lapā:

  • Adrese: “Taigas”, Rembates pagasts 

  • Tālrunis: +371 26980062

  • Norēķini: skaidrā naudā vai ar bankas kartēm 

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Z/s “Ogu dārzs” ir ģimenes saimniecība, kuras pamatnodarbošanās ir lielogu melleņu, zemeņu un fizāļu audzēšana. Ogu sezonas laikā tiek piedāvāts iegādāties gan svaigas ogas, gan to izstrādājumus – sulas un ievārījumus:

  • Adrese: “Bērzi”, Tomes pagasts

  • Tālrunis: +371 29466777 

  • Norēķini: skaidrā naudā vai ar bankas kartēm 

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“Ģimenes zemenes” ir jauns ģimenes uzņēmums, kurš tic, ka visgardākās zemenes izaug tur, kur darbā ieguldīta sirds un ģimenes siltums. Ogu sezonas laikā tiek piedāvāta gan svaigu ogu iegāde, gan ogu pašlasīšana: 

  • Adrese: “Annas”, Lielvārdes pagasts

  • Tālrunis: +371 26158110

  • Norēķini: skaidrā naudā, ar bankas kartēm vai pārskaitījumu

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