Otrdiena, 13. janvāris, 2026 09:57

Sals Latvijā varētu turpināties līdz februārim

Sals Latvijā varētu turpināties līdz februārim
Foto: pexels.com
Vismaz līdz februāra sākumam gaisa temperatūra Latvijā saglabāsies zem normas, liecina pašreizējās laika prognozes.

Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nākamās trīs nedēļas Latvijā būs aukstākas nekā ierasts. Iespējams, pēc 20. janvāra ieplūdīs liels sals no Sibīrijas - gaisa temperatūra brīžiem var pazemināties līdz -30 grādiem.

Tuvākajās naktīs vietām valstī, galvenokārt austrumu novados, izklīstot mākoņiem, termometra stabiņš var noslīdēt nedaudz zem -20 grādiem.

Sagaidāms, ka janvāra otrajā pusē būs maz nokrišņu un bieži spīdēs saule. Stiprāka snigšana, kā arī putenis gaidāms 14. janvāra vakarā un naktī uz 15. janvāri Rietumlatvijā, sākot no Dienvidkurzemes piekrastes.

Šis mēnesis Latvijā, visticamāk, būs aukstākais janvāris kopš 2016. vai pat 2010. gada.

