Ceturtdiena, 09.10.2025 15:52
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:52
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 17. marts, 2021 12:29

Sarmītei Ozoliņai apbalvojums nominācijā "Žūrijas speciālā balva sociālajā darbā 2020"!

Lm.gov.lv/Ogrenet.lv
Sarmītei Ozoliņai apbalvojums nominācijā "Žūrijas speciālā balva sociālajā darbā 2020"!
Trešdiena, 17. marts, 2021 12:29

Sarmītei Ozoliņai apbalvojums nominācijā "Žūrijas speciālā balva sociālajā darbā 2020"!

Lm.gov.lv/Ogrenet.lv

Sveicam Sarmīti Ozoliņu, Ogres novada Sociālā dienesta vadītāju ar iegūtu apbalvojumu nominācijā "Žūrijas speciālā balva sociālajā darbā 2020".

Par savu darbu Sarmīte stāsta:
"Vadītājam ir jāmīl savs kolektīvs. Lai kādas vadītājam būtu īpašības un lai, kā viņš degtu par savu darbu, ja viņam nebūs komanda, nebūs izglītoti un uz mērķi tendēti darbinieki, tad vadītājs viens pats neko izdarīt nevarēs. Mani darbinieki - tā ir mana ģimene. Ja mēs būsim saliedēti, tad mēs varam iet uz kopīgu mērķi.
Šis novērtējums ir stimuls darīt vēl labāk un nenolaist spārnus tajos brīžos, kad ir grūti. Vārds "Paldies" un novērtējums nav tik bieži mūsu sociālajā darbā, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgs."

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?