Par savu darbu Sarmīte stāsta:
"Vadītājam ir jāmīl savs kolektīvs. Lai kādas vadītājam būtu īpašības un lai, kā viņš degtu par savu darbu, ja viņam nebūs komanda, nebūs izglītoti un uz mērķi tendēti darbinieki, tad vadītājs viens pats neko izdarīt nevarēs. Mani darbinieki - tā ir mana ģimene. Ja mēs būsim saliedēti, tad mēs varam iet uz kopīgu mērķi.
Šis novērtējums ir stimuls darīt vēl labāk un nenolaist spārnus tajos brīžos, kad ir grūti. Vārds "Paldies" un novērtējums nav tik bieži mūsu sociālajā darbā, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgs."
Sarmītei Ozoliņai apbalvojums nominācijā "Žūrijas speciālā balva sociālajā darbā 2020"!
Sveicam Sarmīti Ozoliņu, Ogres novada Sociālā dienesta vadītāju ar iegūtu apbalvojumu nominācijā "Žūrijas speciālā balva sociālajā darbā 2020".