AS gaida apstiprinājumu no JV par ierašanos uz tikšanos. Sākumā iecerēts, ka tiksies AS un JV, bet pēc tam visi četri politiskie spēki kopā. Kulbergs norādīja, ka pēc sarunas ar JV varētu spriest par ministriju sadali. "Tad saruna būtu četriem partneriem un tad jau, protams, līdz piektdienai mums ir jātiek galā ar šo jautājumu," teica politiķis.
Kulbergs minēja, ka trīspusējās sarunās izrunāti četri galvenie pamatprincipi, lai veidotu jauno valdību, par kuriem neesot domstarpību, taču nianses esot jākoriģē. Kulbergs kā galvenos pamatprincipus minēja "valsts finanšu glābšanu", sabiedrības uzticības atjaunošanu, kā arī drošību, kas esot pirmajā vietā.
NA valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone norādīja, ka partija ir apņēmības pilna vienoties ne tikai par sadarbības formu, bet arī saturu, taču jāuzklausa iespējamā partnera JV priekšlikumi, lai šo sarakstu pilnveidotu. Viņasprāt, visi koalīcijas partneri ir vienisprātis un gatavi nodrošināt pilnu atbalstu iekšējās un ārējās drošības, robežas stiprināšanai un pretgaisa aizsardzībai. Pēc viņas domām, tas saskan ar JV svarīgo.
Pašreizējais ekonomikas ministrs un zemkopības ministra pienākumu izpildītājs Viktors Valainis (ZZS) norādīja uz drošību kā prioritāti, atzīstot, ka jāatjauno uzticība aizsardzības spējām un nozarei kā tādai.
Tāpat viņš atzina, ka ZZS nebūtu iebildumu pret "Progresīvo" dalību jaunas valdības izveides sarunās. "Jo plašāk, jo labāk būtu," teica Valainis.
Jau ziņots, ka AS sāktajās sarunās par jaunas valdības izveidi NA turpināja uzstāt uz nesadarbošanos ar "Progresīvajiem". AS politiķis Kulbergs, kuram Valsts prezidents uzticējis mēģināt izveidot jauno valdību, iepriekš visas partijas bija aicinājis nolikt malā savstarpējos apvainojumus, koncentrēties tikai uz primāri izdarāmajiem darbiem un mēģināt izveidot maksimāli plašu valdības koalīciju, kurā ietilptu gan AS un NA, gan arī iepriekšējā valdībā strādājusī JV, ZZS un "Progresīvie".
JV iepriekš paudusi, ka ir gatava cieņpilnai sarunai ar Kulbergu. Partijā uzsvēra, ka tā sagaida kandidāta redzējumu par prioritātēm un darāmajiem darbiem, kā arī iespējām cieņpilnai sadarbībai, bet "Progresīvo" līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvajevs aģentūrai LETA norādīja, ka patlaban pats svarīgākais ir izveidot rīcībspējīgu koalīciju, kas ir pēc iespējas plaša. "Progresīvo" ieskatā šo koalīciju vajadzētu veidot AS, NA, JV, ZZS un "Progresīvajiem".
Maija sākumā krita Evikas Siliņas (JV) valdība un Valsts prezidents jaunas valdības veidošanu ir uzticējis AS politiķim Kulbergam, partiju sarunām dodot nedaudz vairāk kā nedēļu laika.