Sasildi karavīru. Akcija Ukrainas atbalstam 

Ukraiņi turpina varonīgi cīnīties pret krievu iebrucējiem. Apstākļi frontē arvien ir smagi, un tūlīt vēl sarežģītākus tos padarīs laikapstākļi. Tuvojas ziema – ar aukstumu, mitrumu, dubļiem. Šādos apstākļos izšķiroša nozīme ir ne vien karavīru individuālajām kaujas prasmēm, bet arī ekipējumam. Tostarp profesionālam kaujas apģērbam. Aukstumā un nogurumā iestājas apātija, kaujas spars krīt, un to nedrīkst pieļaut. Karavīrs nedrīkst nosalt, nedrīkst apstāties. Šis karš nav sprints, kurā iespējams ātri uzvarēt. Šis ir smags maratons, kurā noteicošā būs spēja saglabāt iekšējo spēku un motivāciju. Izturība. Šodien ir kara 622. diena, un nav nekādu pazīmju, ka tas varētu pārskatāmā laikā beigties. Tāpēc izturība šobrīd nepieciešama gan ukraiņu karavīriem, kuri cīnās visas civilizētās pasaules vārdā pret tumsas spēkiem, gan arī mums kā Ukrainas atbalstītājiem. Pasaule nedrīkst pagurt atbalsta sniegšanā, valdības nedrīkst pagurt, un arī ikvienam cilvēkam jāsaglabā skaidrs skats uz to, kas patiešām ir svarīgs. Kamēr ukraiņi karo, mums ir laiks gatavoties, mums ir laiks dzīvot veco labo dzīvi. Arī tāpēc mums ir svarīgi, lai ierakumu karā ukraiņu karavīrs nesalst un saglabā cīņassparu.

Ziedojumos savākto naudu paredzam izmantot termoveļas iegādei. Kara apstākļos termoveļas nozīme ir nepārvērtējama. Tā spēj saglabāt optimālu karavīru ķermeņa temperatūru un mitrumu. Modernās apģērba tehnoloģijas nodrošina karavīriem aizsardzību pret ekstremāliem laikapstākļiem, ļaujot viņiem koncentrēties uz uzdevumu izpildi, saglabājot darbspējas. Tādējādi karavīri var ilgāk uzturēties kaujas operāciju zonās, kur augstas intensitātes darbības mijas ar ilgstošu gaidīšanu un mazkustīgumu. Piemēram, slēpnī gaidot ienaidnieka vienību. Izdzīvošanai lauka apstākļos armijā tiek izmantots tā saucamais COLD princips. Tā ir angļu abreviatūra no atslēgas vārdiem, kas svarīgi, lai karavīrs nenosaltu un saglabātu kaujasspējas. Clean – drēbēm jābūt tīrām, Overheating – ķermenis nedrīkst pārkarst, Loase and Layers – drēbēm jābūt brīvām un slāņos, Dry – drēbēm jābūt sausām. Termoveļa šajā izdzīvošanas shēmā ir viena no būtiskām sastāvdaļām, jo nodrošina sausumu, siltumu un valkājama slāņos. Kara apstākļos ikvienai karavīra aprīkojuma sastāvdaļai var būt izšķiroša nozīme, tāpēc militāri taktiskais apģērbs tiek projektēts un ražots augstākajā kvalitātē. Par ziedojumu vākšanas kampaņā savāktajiem līdzekļiem termoveļa tiks iegādāta Latvijas uzņēmumā «Brasa Defence Systems», kas ražo apģērbu daudzu NATO valstu drošības dienestiem, tostarp arī mūsu pašu armijai. Turklāt uzņēmums kā savu artavu laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» un biedrības «Ogres novada attīstībai» iniciētajā ziedojumu kampaņā piešķir 30% atlaidi no termoveļas komplekta regulārās cenas.

Ogres novada pašvaldība jau kopš pirmajām kara dienām 2014. gadā un jo īpaši pēc krievijas pilna mēroga iebrukuma ir sniegusi daudzveidīgu atbalstu Ukrainai. Sadraudzības pilsētām un lietošanai frontē ir nodotas daudzas automašīnas, ir vākti un ziedoti līdzekļi, uz kara zonu gādāta palīdzība gan karavīriem, gan civiliedzīvotājiem. Izmantojot politisko ietekmi valdībā, uz Ukrainu ir aizvestas moduļu mājas – bez pajumtes palikušajiem. Jā, tie varbūt arī ir pilieni ukraiņu milzīgajā vajadzību jūrā, taču kopā tie veido atbalsta straumi, un tā nedrīkst izsīkt līdz pat Ukrainas uzvarai.

Ziedojumi tiek vākti biedrības «Ogres novada attīstībai» izveidotajā speciālajā kontā Ukrainas atbalstam. Konta nr. LV40UNLA0055003724082

Atbalstot laikraksta sākto ziedojumu kampaņu «Sasildi karavīru», kā ziedojuma saņēmējs jānorāda biedrība «Ogres novada attīstībai», kā ziedojuma mērķis jānorāda «Termoveļas iegādei». Katrs var ziedot pēc savām iespējām, bet kopējā summa, ko ceram savākt, ir 5500 eiro. Prātā jāpatur šīs kampaņas virsmērķis. Tā ir Ukrainas uzvara. Ukraina cīnās par savu brīvību un mūsu kopējo drošību.

Slava Ukrainai!

SASILDI KARAVĪRU

Nāk ziema.

Būs auksti.

Palīdzi izturēt.

Akcijas mērķis – nogādāt uz fronti 100 termoveļas komplektu.

Saņēmējs: Biedrība «Ogres novada attīstībai»,

konta Nr. LV40UNLA0055003724082,

ziedojuma mērķis: «Termoveļas iegādei».