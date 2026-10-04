Saskaitīti pirmie iecirkņi! Latvijā un Ogres novadā vadībā izvirzās "APVIENOTAIS SARAKSTS"

Otrajā vietā šobrīd ierindojas partija LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ ar 12,993%, tai seko Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", kas ieguva 10,119%. Tāpat SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI šobrīd ieguvusi 8,709%, Zaļo un Zemnieku savienība - 6,831%, "PROGRESĪVIE" - 6,374%, Jaunā VIENOTĪBA - 5,899%.
Pārējie politiskie spēki pēc CVK datiem, kas atjaunoti 04.10.2026 plkst. 02:20, nav pārvarējuši 5% barjeru.
Ogres novadā savu balsi nodeva 61,88% balsstiesīgo. Šobrīd saskaitītas ir 5 802 balsis. Pēc pirmajiem rādītājiem pirmajā vietā novadā ierindojas "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" ar 40,68%. Pēc tam seko Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" ar 10,74% un LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ, kura ieguvusi 9,84% vēlētāju balsis, kuras saskaitītas līdz 04.10.2026 plkst. 02:20.
Ekrānuzņēmums no CVK mājaslapas - vēlēšanu rezultāti Ogres novadā līdz plkst. 2.20 (balsis vēl tiek skaitītas).