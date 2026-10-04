Svētdiena, 04.10.2026 04:21
Francis, Modra
Svētdiena, 04.10.2026 04:21
Francis, Modra
Sestdiena, 3. oktobris, 2026 02:40

Saskaitīti pirmie iecirkņi! Latvijā un Ogres novadā vadībā izvirzās "APVIENOTAIS SARAKSTS"

Saskaitīti pirmie iecirkņi! Latvijā un Ogres novadā vadībā izvirzās "APVIENOTAIS SARAKSTS"
"APVIENOTAIS SARAKSTS" līderis Andris Kulbergs. Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.
Sestdiena, 3. oktobris, 2026 02:40

Saskaitīti pirmie iecirkņi! Latvijā un Ogres novadā vadībā izvirzās "APVIENOTAIS SARAKSTS"

Vakardien norisinājās 15. Saeimas vēlēšanas, kurās piedalījās 51,65% no Latvijas balsstiesīgajiem. Pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas ir pagājušas jau vairākas stundas, un šobrīd sāk parādīties pirmās saskaitītās balsis.
Šobrīd vadībā ir izvirzijusies partija "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija", kura pēc 551 jeb 52% iecirkņu saskaitīšanas ieguvusi 36,476%, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) dati (aktualizēti 04.10.2026 plkst. 02:20).

Otrajā vietā šobrīd ierindojas partija LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ ar 12,993%, tai seko Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", kas ieguva 10,119%. Tāpat SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI šobrīd ieguvusi 8,709%, Zaļo un Zemnieku savienība - 6,831%, "PROGRESĪVIE" - 6,374%, Jaunā VIENOTĪBA - 5,899%. 

Pārējie politiskie spēki pēc CVK datiem, kas atjaunoti 04.10.2026 plkst. 02:20, nav pārvarējuši 5% barjeru. 

Ogres novadā savu balsi nodeva 61,88% balsstiesīgo. Šobrīd saskaitītas ir 5 802 balsis. Pēc pirmajiem rādītājiem pirmajā vietā novadā ierindojas "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" ar 40,68%. Pēc tam seko Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" ar 10,74% un LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ, kura ieguvusi 9,84% vēlētāju balsis, kuras saskaitītas līdz 04.10.2026 plkst. 02:20.

mceu_22222854111791070269063.png

Ekrānuzņēmums no CVK mājaslapas - vēlēšanu rezultāti Ogres novadā līdz plkst. 2.20 (balsis vēl tiek skaitītas).

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.