Līdz projektu iesniegšanas termiņam – 11. novembrim – portālā www.geolatvija.lv tika saņemts 21 projektu pieteikums. Pašvaldības līdzdalības budžeta projektu vērtēšanas komisija, izvērtējot iesniegto projektu atbilstību Ogres novada pašvaldības 2025. gada 25. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2025 “Ogres novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums”, pieņēma lēmumu par 17 projektu virzību iedzīvotāju balsojumam.
No 26. novembra līdz 10. decembrim interneta vietnes www.geolatvija.lv sadaļā “Līdzdalības budžets” ikviena Ogres novadā deklarēta persona varēja balsot par sev tīkamajiem projektiem. Apkopojot balsošanas rezultātus pašvaldības līdzdalības budžeta plānošanas vienībās, līdzdalības budžeta finansējums piešķirts:
- Ogres valstspilsētas teritorijā – 9599,33 EUR projektam “Apgaismojuma izveide PII “Strautiņš” āra rotaļu laukumos”,
- Suntažu pagasta teritorijā – 2227,00 EUR projektam “Aktivitāšu zonas pakāpeniska atjaunošana esošajā Suntažu pagasta bērnu dārza rotaļu laukumā”,
- Lielvārdes pilsētas teritorijā – 2518,55 EUR projektam “Atpūtas vietas “Ausekļa pludmale” labiekārtošana”,
- Jumpravas pagasta teritorijā – 2275,00 EUR projektam “Sporta inventāra papildināšana iedzīvotāju fiziskās sagatavotības un sportisko sasniegumu veicināšanai”,
- Ķeguma pilsētas teritorijā – 5092,90 EUR projektam “Labiekārtota transporta gaidīšanas vieta bērniem pie Ķeguma pamatskolas”,
- Madlienas pagasta teritorijā – 2397,00 EUR projektam “Kāpņu atjaunošana un margu uzstādīšana pie pašvaldības ēkas un veikala”,
- Lauberes pagasta teritorijā – 2397,00 EUR projektam “Lauberes pagastā_ ŠŪPOLĒM BŪT!”,
- Tīnūžu pagasta teritorijā – 2397,00 EUR projektam “Ogres novada pašvaldības līdzdalības budžeta projekts – šūpoļu iegāde un uzstādīšana pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas”,
- Tomes pagasta teritorijā – 1986,48 EUR projektam “Tomes gaismas aleja”.
Projektus pašvaldība realizēs divu gadu laikā, uzsākot to realizāciju trīs mēnešus pēc rezultātu paziņošanas.
Ogres novada pašvaldība saka paldies projektu iesniedzējiem par izrādīto iniciatīvu, kā arī novada iedzīvotājiem par aktīvu dalību balsojumā!