SPKC gan uzsver, ka, ņemot vērā saīsināto darba nedēļu svētku brīvdienu dēļ, dati var būt nepilnīgi un tie jāinterpretē ar piesardzību. Pilnvērtīgi monitoringa dati gaidāmi sākot ar nākamo nedēļu.
Gripa klīniski noteikta 216 pacientiem, kas veido vidēji 316,4 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir par 26,9% mazāk nekā iepriekšējā nedēļā.
Aizvadīto divu nedēļu laikā saslimstība ar gripu samazinājusies 2,5 reizes, ko SPKC skaidro ar svētku brīvdienām.
27% pacientu, kas aizvadītajā nedēļā vērsušies pie monitoringā iesaistītajiem ģimenes ārstiem, bijuši gripas pacienti.
Ar citu augšējo elpceļu simptomiem nedēļas laikā vērsies 431 pacients, kas veido vidēji 631,3 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir par 15,4% mazāk nekā iepriekšējā nedēļā un 2,7 reizes mazāk salīdzinājumā ar nedēļu pirms svētkiem.
SPKC monitoringā iekļautajās desmit stacionārajās ārstniecības iestādēs aizvadītajā nedēļā stacionēto pacientu īpatsvars smagas akūtas elpceļu infekcijas gadījumos nedaudz samazinājies.
No slimnīcās testētajiem pacientiem ar smagu akūtu elpceļu infekciju 20,4% gadījumu apstiprināta gripa. Salīdzinoši nedēļu iepriekš tā tika apstiprināta 22,4% gadījumu. A tipa gripa apstiprināta 102 gadījumos, savukārt piecos gadījumos apstiprināta B tipa gripa.
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Nacionālajā mikrobioloģijas references laboratorijā uz gripas vīrusiem izmeklēti 382 klīniskie paraugi, no tiem 59 jeb 15,4% gadījumos apstiprināta gripa. Iepriekšējā nedēļā tā apstiprināta 76 jeb 19,7% paraugu.
Tāpat kā iepriekšējās sezonās augstāka saslimstība ar gripu reģistrēta bērniem līdz 14 gadiem. Aizvadītajā nedēļā saslimstība ar gripu šajā vecuma grupā samazinājās, bet vecuma grupās no 15 līdz 64 gadiem un no 65 gadiem un vairāk saslimstība saglabājās iepriekšējā līmenī vai palielinājās.
Augstākā gripas intensitāte joprojām reģistrēta Jelgavā, kur konstatēti 1433,7 saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, kā arī Jēkabpils novadā, kur saslimstība bija 519,1 gadījums uz 100 000 iedzīvotāju.
Paziņojumi par jauniem nāves gadījumiem pacientam ar apstiprinātu gripu vai aizdomām par gripas infekciju nav saņemti. Kopš monitoringa sezonas sākuma ziņots par pieciem nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu A tipa gripas infekciju. Visi bijuši vecumā virs 60 gadiem ar vairākām hroniskām blakus slimībām. Četri no viņiem nav bijuši vakcinēti pret gripu.
Aizvadītajā nedēļā Covid-19 diagnozes pārbaudīšanai veikti 706 testi, no tiem 38 jeb 5,4% bija pozitīvi, apstiprinot infekcijas klātbūtni. Salīdzinoši nedēļu iepriekš veikti 689 testi, un no tiem pozitīvi bija 5,8%.
Aizvadītajā nedēļā slimnīcās uzņemts 41 pacients ar Covid-19 infekciju, bet vēl nedēļu iepriekš - 46 pacienti.
Kopā aizvadītajā nedēļā stacionāros ārstējušies 67 pacienti ar apstiprinātu Covid-19 infekciju, tostarp ar pamata diagnozi Covid-19 bija 27 jeb 40,3% pacientu.
SPKC aicina vecākus rūpīgi sekot bērnu veselības stāvoklim un nelaist uz skolu bērnus ar elpceļu infekcijas simptomiem, piemēram, drudzi, klepu, iesnām, kakla sāpēm vai izteiktu nespēku. Mācību atsākšanās pēc svētku brīvdienām palielina iespēju, ka elpceļu vīrusu infekcijas skolēni var pārnest arī mājās, tādēļ arī pieaugušajiem un pirmsskolas vecuma ģimenes locekļiem ir svarīgi rūpēties par savu veselību, norāda SPKC.