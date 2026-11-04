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Trešdiena, 4. novembris, 2026 09:47

Satiec bibliobusu 8 maršrutos Ogres novadā

Ogres Centrālā bibliotēka/OgreNet
Satiec bibliobusu 8 maršrutos Ogres novadā
Foto: OCB
Trešdiena, 4. novembris, 2026 09:47

Satiec bibliobusu 8 maršrutos Ogres novadā

Ogres Centrālā bibliotēka/OgreNet

Novembrī Ogres Centrālās bibliotēkas bibliobuss dosies ierastajos 8 maršrutos, kuros lasītājiem būs iespēja baudīt grāmatu prieku. Divi no šiem maršrutiem būs Ogres pilsētā, bet seši - Ogres novadā.

4. novembrī

12.00 – 12.45 Pārogres gatve (pie veikala “Mārīte”)

13.00 – 13.30 Celtnieku iela (pie daudzdzīvokļu mājām)

13.35 – 13.45 Akmeņu iela 1

13.50 – 14.30 Akmeņu iela 50 (pie veikala “Lats”)

6. novembrī

11.30 – 11.40 Turkalne

12.00 – 12.30 Jugla

13.00 – 13.40 Stirnu iela 6 (pie gāzes iecirkņa)

13.45 – 14.30 Loka iela

10. novembrī

9.30 – 9.50 Rozītes

9.55 – 10.05 Glāžšķūnis

10.10 – 10.20 Cepļi

10.30 – 10.40 Lēdmane

10.45 – 10.55 Zeltiņi

11.00 – 11.25 Pīlādži

11.30 – 11.45 Pagrieziens “Ūdensdzirnavas”

11.50 – 12.20 Krape

12.25 – 12.40 Avotiņi

12.45 – 13.00 Lejieši

13.10 – 14.00 Lobe

11. novembrī

13.00 – 13.30 Tomes zivjaudzētava

14.00 – 15.00 Pumpuri/Daugavieši

12. novembrī

12.00 – 12.30 Dzelmes

12.45 – 13.10 Kaibala (pie PII “Pūt vējiņi”)

14.00 – 15.00 Avoti

19. novembrī

10.00 – 10.15 Lejasmākani

10.20 – 10.40 Zādzene

10.50 – 11.10 Priežkalni

11.15 – 11.35 Krasti

11.40 – 12.10 Silmači

12.25 – 12.45 Vērenes muiža

13.15 – 13.25 Suces

13.35 – 13.55 Plātere

14.00 – 14.30 Madliena – Induļi

14.35 – 15.00 Madliena (pretī autoostai)

20. novembrī

09.15 – 9.30 Suntaži

10.05 – 10.20 Ogresmuiža

10.30 – 10.50 Mazozoli

10.55 – 11.00 Vecā skola

11.05 – 11.30 Gravkalni

11.35 – 11.45 Taurupe

11.50 – 12.05 Lakstene

12.10 – 12.50 Ķeipene

13.00 – 13.20 Vatrāne

13.25 – 13.40 Kastrāne

13.45 – 14.30 Ķieģeļceplis

24. novembrī

9.10 – 9.30 Aizupes

9.40 – 10.00 Kalnāji

10.15 – 10.35 Ceplīši

10.55 – 11.15 Dobelnieki

11.40 – 12.00 Ikšķiles Brīvā skola

12.10 – 12.30 Doles iela

12.35 – 12.55 Baldones/Pulkveža Brieža iela

13.00 – 13.20 Jaunogres prospekts

13.25 – 13.45 Skolas iela 13 (pie PII “Zelta sietiņš”)

Jautājumu un citos gadījumos iespēja sazināties:

Tel. bibliobusā: 26304015

Tel. bibliotēkā: 65068781

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