Trešdiena, 28. aprīlis, 2021 19:35

Satiksmes ierobežojumi un darbi brīvdienās Skolas ielā

Satiksmes ierobežojumi un darbi brīvdienās Skolas ielā
No 29.aprīļa līdz 1.maijam Skolas ielas un stāvlaukuma pārbūves projektā tiks veikti asfalta apakškārtas ieklāšanas darbi.

Sakarā ar minētajiem darbiem Skolas ielā var tikt ierobežota un/vai pārtraukta satiksmes kustība.
Darbi Skolas ielas un stāvlaukuma pārbūves projektā ir atļauti un tiks turpināti arī brīvdienās un svētku dienās laika posmā no 09.00 līdz 19.00.
Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un ar iecietību izturēties pret neērtībām būvdarbu laikā, kas tiks pabeigti jau maija beigās.

