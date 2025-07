Satiksmes izmaiņas Skolas ielā, Ogrē – pārbūves darbi posmā no Pirts ielas līdz Jaunogres prospektam ogresnovads.lv

Turpinās būvdarbi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 5.1.1.1/2/24/A/004 “Skolas ielas (posmā no Pirts ielas līdz Jaunogres prospektam), Ogrē pārbūve uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros un pašlaik būvdarbu organizācija ir sadalīta divās daļās. Pirmajā būvdarbu posmā no Andreja Pumpura ielas un Jaunogres prospekta krustojuma līdz iebrauktuvei stadionā tiek pabeigti brauktuves pamatnes darbi. Otrajā būvdarbu posmā no Pirts ielas līdz Ogres stadiona iebrauktuvei būvdarbu veicējs no 14.jūlija ir uzsācis būvdarbus. No 30.jūlija, posmā no Pirts ielas līdz Ogres stadiona iebrauktuvei, tiek veikta pilsētas maģistrālo apakšzemes tīklu pārbūve, tādējādi autotransportam būs pilnībā slēgta satiksme šajā ielas posmā.