Pārbūves darbi notiek Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Jura Alunāna un Akmeņu ielu pārbūve posmā no Daugavpils ielas (A6) līdz Vidzemes ielai, Ogrē uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros.
Projekta mērķis ir veikt Jura Alunāna un Akmeņu ielu pārbūvi posmā no Daugavpils ielas (A6) līdz Vidzemes ielai, Ogrē, kas attīstītu Ogres pilsētā esošo uzņēmējdarbības publisko infrastruktūru un palielinātu privāto investīciju apjomu pilsētu funkcionālajās teritorijās, saskaņā ar pašvaldības attīstības programmu.
Projekta ietvaros tiks veikti ieguldījumi ielas infrastruktūras uzlabošanā, pārbūvējot J. Alunāna ielu un Akmeņu ielas posmu no Daugavpils ielas līdz Vidzemes ielai, izbūvējot atbilstošu lietus ūdens kanalizāciju, citas virszemes un pazemes komunikācijas, gājēju ietvi.
Uz šo brīdi Akmeņu ielas posmā ir veikta asfalta seguma demontāža un pašlaik notiek lietus ūdens kanalizācijas izbūves darbi un zemes klātnes veidošana. Notiek arī elektrības kabeļu čaulošanas darbi.
Objektā būvdarbus veic SIA “MRG Būve” un būvuzraudzību veic SIA “Akorda”.
Būvdarbu pabeigšanas termiņš ir 2026. gada augusts.