Trešdiena, 26. novembris, 2025 13:04

Notikušas satiksmes organizācijas izmaiņas Akmeņu ielā, Ogrē (pārbūves darbi posmā no Jura Alunāna ielas līdz Vidzemes ielai). Izmaiņas attiecas uz posmu no Krastmalas ielas līdz Kaijas ielai, kas ir slēgts satiksmei. Posms slēgts ar mērķi nodrošināt satiksmes drošību un paātrināt braucamās daļas pamatnes izbūvi pirms sala iestāšanās. Dēļ slēgtā posma ir mainījusies arī satiksmes organizācija posmā starp Kaijas ielu un Kārļa Kvanta ielu ar mērķi nodrošināt iedzīvotāju piekļūšanu saviem īpašumiem.

Pārbūves darbi notiek Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Jura Alunāna un Akmeņu ielu pārbūve posmā no Daugavpils ielas (A6) līdz Vidzemes ielai, Ogrē uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros.

Projekta mērķis ir veikt Jura Alunāna un Akmeņu ielu pārbūvi posmā no Daugavpils ielas (A6) līdz Vidzemes ielai, Ogrē, kas attīstītu Ogres pilsētā esošo uzņēmējdarbības publisko infrastruktūru un palielinātu privāto investīciju apjomu pilsētu funkcionālajās teritorijās, saskaņā ar pašvaldības attīstības programmu.

Projekta ietvaros tiks veikti ieguldījumi ielas infrastruktūras uzlabošanā, pārbūvējot J. Alunāna ielu un Akmeņu ielas posmu no Daugavpils ielas līdz Vidzemes ielai, izbūvējot atbilstošu lietus ūdens kanalizāciju, citas virszemes un pazemes komunikācijas, gājēju ietvi.

Uz šo brīdi Akmeņu ielas posmā ir veikta asfalta seguma demontāža un pašlaik notiek lietus ūdens kanalizācijas izbūves darbi un zemes klātnes veidošana. Notiek arī elektrības kabeļu čaulošanas darbi.

Objektā būvdarbus veic SIA “MRG Būve” un būvuzraudzību veic SIA “Akorda”.

Būvdarbu pabeigšanas termiņš ir 2026. gada augusts.

