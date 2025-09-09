Satiksmes organizācijas izmaiņas Skolas ielā uz asfaltbetona seguma izbūves laiku

Apbraucamais ceļš pa garāžu teritorijām tiks atvērts lietošanai pēc asfalta virskārtas ieklāšanas.
Asfalta virskārtas ieklāšanas laikā satiksme Skolas ielā paredzēta pa vienu joslu. Satiksmi organizēs satiksmes regulātāji.
Sakarā ar paredzētajiem asfaltbetona virskārtas izbūves darbiem Skolas ielā (no iebrauktuves Ogres stadionā līdz A. Pumpura ielai), no 9. līdz 11. septembrim paredzētas satiksmes organizācijas izmaiņas – tiek slēgts pagaidu apbraucamais ceļš caur garāžu teritorijām. Lai nodrošinātu iebraukšanu Ogres stadionā, Skolas ielas 16, 18, 18A teritorijās, atvērta iebraukšana Skolas ielā no Rīgas ielas puses.
