Kā iniciatīvas pārstāve norādīta Elīna Eidemane, kura atzīmēja, ka vēlas atbalstīt ieceri attīstīt un būvēt projektu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ko daļa ogrēniešu neatbalsta, vēršoties pašvaldībā ar protesta vēstuli.
"Vēlamies paust atbalstu šīm ģimenēm un parādīt, ka lielāka daļa sabiedrības šo ideju un mērķi atbalsta," pauda Eidemane, vienlaikus piebilstot, ka tāpēc iniciatīvas pārstāvji iesniegs šo parakstīto iniciatīvu Ogres novada pašvaldībā, lai parādītu, ka sabiedrība nav pret iecerēto projektu.
"Šādi ne vien tiks atbalstītas ģimenes ar "mūžīgajiem bērniem", bet arī sabiedrība tiks izglītota un informēta, ka pieņemt citādo ir pašsaprotami," uzskata iniciatīvas autore.
LETA jau vēstīja, ka Ogres novada pašvaldība saņēmusi iebildumus no iedzīvotāju grupas pret grupu dzīvokļu izbūvi personām ar garīga rakstura traucējumiem, liecina paziņojums Ogres novada pašvaldības mājaslapā.
Pašvaldība ir saņēmusi vēstuli no iedzīvotāju grupas, kas uzsākusi parakstu vākšanu pret būvniecības darbu uzsākšanu Ogrē, Suntažu ielā 2, kur pašvaldība paredzējusi izbūvēt grupu dzīvokļus.
Tajos iecerēts nodrošināt grupu dzīvokļa pakalpojumu 10 personām ar garīga rakstura traucējumiem, tā dēvētā "atelpas brīža" pakalpojumu piecām pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem, rehabilitācijas un dienas aprūpes centra pakalpojumus 20 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.
Reaģējot uz šīm iedzīvotāju sūdzībām, Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis (NA) atgādināja, ka personas ar īpašām vajadzībām ir neatņemama mūsu sabiedrības daļa. Viņš skaidroja, ka jau vairākus gadus Ogres novada Sociālajā dienestā darbojas Dienas centrs "Saime", kur personām ar īpašām vajadzībām tiek nodrošinātas dažādas nodarbības, radošas aktivitātes, un, apzinoties, ka šie cilvēki ikdienas ir mūsu sabiedrībā, viņaprāt, konkrētais projekts nemaina esošo situāciju.
"Mūsu sabiedrībā ir cilvēki ar invaliditāti, un mēs nedrīkstam viņus izolēt. Vai esat kādreiz no šiem cilvēkiem jutuši apdraudējumu? Mums ir jāsniedz atelpas brīži vecākiem, kuri aprūpē savus bērnus 24 stundas diennaktī. Suntažu ielā 2 būs izveidoti grupu dzīvokļi un atelpas brīžu istabas vecākiem, sniedzot viņiem atbalstu un palīdzīgu roku," pauda politiķis, piebilstot, ka, viņaprāt, tas ir mūsu sabiedrības svēts pienākums.
Pašvaldībā informēja, ka vēstuli pret projekta īstenošanu ir parakstījis arī bijušais Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs ("Ogres novadam").
Ogres novadā norādīja, ka viena no pašvaldības prioritātēm ir sociālās aprūpes nodrošināšana, kas aizvien tiek pilnveidota. Suntažu ielas 2 pārbūves projektam ir paredzēts Eiropas Savienības finansējums, kuru varot pazaudēt, ja tiek veiktas kādas izmaiņas.
Pirms striktas nostājas pieņemšanas Helmanis aicina iedzīvotājus apzināties, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām ik dienu ir kopā ar mums, viņi iet uz Dienas centru, kur piedalās nodarbībās, spēlē instrumentus, dzied, dejo, piedalās teātra izrādes. "Viņi ir mūsu līdzcilvēki, mūsu sabiedrības daļa," uzskata Helmanis.