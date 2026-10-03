Savu balsi glabāšanai nodevuši vairāk nekā 11% Latvijas, tostarp 12% Ogres novada balsstiesīgie iedzīvotāji

Iepriekšējās balsošanas dienās savu balsi glabāšanai nodevuši 11,20% jeb 174 517 Latvijas balsstiesīgie iedzīvotāji, liecina informācija CVK mājaslapā.
CVK dati liecina, ka Ogres novadā savu balsi glabāšanai nodevuši 12,44% jeb 5 503 balsstiesīgie. Vislielākā aktivitāte bijusi 2. oktobrī, kad savu balsi glabāšanai nodeva 1 917 balsstiesīgie, savukār 30. septembrī - 1 507, 1. oktobrī - 895, 28. septembrī - 694, bet 29. septembrī - 490 balsstiesīgie.
Vislielākā aktivitāte iepriekšējās balsošanas dienās Ogres novadā bija Ikšķiles tautas nama 687. iecirknī, kur savu balsi glabāšanā nodeva 669 balsstiesīgie, Ogres novada kultūras centra 680. iecirknī - 660, un Lielvārdes kultūras nama 691. iecirknī - 647 balsstiesīgie. Vismazākā vēlētāju aktivitāte bija Taurupes pagasta pārvaldes 704. vēlēšanu iecirknī, kur 21 balsstiesīgais nodeva savu balsi glabāšanai.
Ekrānuzņēmums no CVK mājaslapas
|Vienība
|28.09.
|29.09.
|30.09.
|01.10.
|02.10.
|Kopā
|622. Ogres novada izbraukuma balsošanas vēlēšanu iecirknis
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|678. RĪGAS CEĻU RAJONA OGRES NODAĻA
|37
|32
|88
|44
|130
|331
|679. OGRES NOVADA SPORTA CENTRS
|45
|29
|83
|30
|98
|285
|680. OGRES NOVADA KULTŪRAS CENTRS
|76
|58
|160
|128
|238
|660
|681. OGRES BASKETBOLA SKOLA
|55
|40
|116
|62
|126
|399
|682. KURSU BĀZE
|22
|8
|50
|31
|44
|155
|683. JAUNOGRES PAMATSKOLA
|36
|8
|64
|18
|56
|182
|684. OGRESGALA TAUTAS NAMS
|12
|13
|24
|21
|43
|113
|685. CIEMUPES TAUTAS NAMS
|17
|9
|26
|13
|35
|100
|686. OGRES MŪZIKAS SKOLA
|26
|19
|55
|43
|81
|224
|687. IKŠĶILES TAUTAS NAMS
|100
|66
|218
|102
|183
|669
|688. TĪNŪŽU TAUTAS NAMS
|30
|26
|57
|32
|48
|193
|689. ĶEGUMA TAUTAS NAMS
|34
|20
|56
|54
|110
|274
|690. REMBATES PAGASTA PĀRVALDE
|3
|2
|10
|7
|15
|37
|691. LIELVĀRDES KULTŪRAS NAMS
|88
|63
|201
|84
|211
|647
|692. LIELVĀRDES PAMATSKOLA
|14
|3
|45
|22
|44
|128
|693. TOMES TAUTAS NAMS
|11
|2
|16
|13
|11
|53
|694. BIRZGALES TAUTAS NAMS
|6
|4
|14
|30
|34
|88
|695. JUMPRAVAS KULTŪRAS NAMS
|7
|13
|34
|17
|45
|116
|696. KRAPES PAGASTA PĀRVALDE
|3
|0
|9
|6
|22
|40
|697. ĶEIPENES TAUTAS NAMS
|4
|3
|8
|12
|31
|58
|698. LAUBERES KULTŪRAS NAMS
|5
|1
|7
|3
|11
|27
|699. LĒDMANES TAUTAS NAMS
|5
|8
|11
|18
|22
|64
|700. MADLIENAS PAGASTA PĀRVALDE
|7
|10
|19
|19
|65
|120
|701. MAZOZOLU KULTŪRAS NAMS
|4
|6
|9
|9
|10
|38
|702. MEŅĢELES TAUTAS NAMS
|2
|5
|2
|4
|13
|26
|703. SUNTAŽU KULTŪRAS NAMS
|9
|18
|30
|15
|56
|128
|704. TAURUPES PAGASTA PĀRVALDE
|0
|4
|3
|8
|6
|21
|962. IKŠĶILES PILSĒTAS UN TĪNŪŽU PAGASTA PĀRVALDE
|36
|20
|92
|50
|129
|327
|Kopā
|694
|490
|1 507
|895
|1 917
|5 503