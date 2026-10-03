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Piektdiena, 2. oktobris, 2026 00:02

Savu balsi glabāšanai nodevuši vairāk nekā 11% Latvijas, tostarp 12% Ogres novada balsstiesīgie iedzīvotāji

OgreNet
Savu balsi glabāšanai nodevuši vairāk nekā 11% Latvijas, tostarp 12% Ogres novada balsstiesīgie iedzīvotāji
Foto: OgreNet
Piektdiena, 2. oktobris, 2026 00:02

Savu balsi glabāšanai nodevuši vairāk nekā 11% Latvijas, tostarp 12% Ogres novada balsstiesīgie iedzīvotāji

OgreNet

Uz 15. Saeimas vēlēšanām Latvijā ir reģistrēti 1 557 615 balsstiesīgie, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) dati. Vēlēšanas šogad notiks 3. oktobrī, tomēr no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlētājiem bija iespēja nodot savu balsi glabāšanā.
"OgreNet" apkopoja CVK datus, kuri pēdējoreiz aktualizēti 02.10.2026 16:36, par balsstiesīgo iedzīvotāju aktivitāti iepriekšējās balsošanas dienās.

Iepriekšējās balsošanas dienās savu balsi glabāšanai nodevuši 11,20% jeb 174 517 Latvijas balsstiesīgie iedzīvotāji, liecina informācija CVK mājaslapā. 

CVK dati liecina, ka Ogres novadā savu balsi glabāšanai nodevuši 12,44% jeb 5 503 balsstiesīgie. Vislielākā aktivitāte bijusi 2. oktobrī, kad savu balsi glabāšanai nodeva 1 917 balsstiesīgie, savukār 30. septembrī - 1 507, 1. oktobrī - 895, 28. septembrī - 694, bet 29. septembrī - 490 balsstiesīgie. 

Vislielākā aktivitāte iepriekšējās balsošanas dienās Ogres novadā bija Ikšķiles tautas nama 687. iecirknī, kur savu balsi glabāšanā nodeva 669 balsstiesīgie, Ogres novada kultūras centra 680. iecirknī - 660, un Lielvārdes kultūras nama 691. iecirknī - 647 balsstiesīgie. Vismazākā vēlētāju aktivitāte bija Taurupes pagasta pārvaldes 704. vēlēšanu iecirknī, kur 21 balsstiesīgais nodeva savu balsi glabāšanai. 

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Ekrānuzņēmums no CVK mājaslapas

Vienība 28.09. 29.09. 30.09. 01.10. 02.10. Kopā
622. Ogres novada izbraukuma balsošanas vēlēšanu iecirknis 0 0 0 0 0 0
678. RĪGAS CEĻU RAJONA OGRES NODAĻA 37 32 88 44 130 331
679. OGRES NOVADA SPORTA CENTRS 45 29 83 30 98 285
680. OGRES NOVADA KULTŪRAS CENTRS 76 58 160 128 238 660
681. OGRES BASKETBOLA SKOLA 55 40 116 62 126 399
682. KURSU BĀZE 22 8 50 31 44 155
683. JAUNOGRES PAMATSKOLA 36 8 64 18 56 182
684. OGRESGALA TAUTAS NAMS 12 13 24 21 43 113
685. CIEMUPES TAUTAS NAMS 17 9 26 13 35 100
686. OGRES MŪZIKAS SKOLA 26 19 55 43 81 224
687. IKŠĶILES TAUTAS NAMS 100 66 218 102 183 669
688. TĪNŪŽU TAUTAS NAMS 30 26 57 32 48 193
689. ĶEGUMA TAUTAS NAMS 34 20 56 54 110 274
690. REMBATES PAGASTA PĀRVALDE 3 2 10 7 15 37
691. LIELVĀRDES KULTŪRAS NAMS 88 63 201 84 211 647
692. LIELVĀRDES PAMATSKOLA 14 3 45 22 44 128
693. TOMES TAUTAS NAMS 11 2 16 13 11 53
694. BIRZGALES TAUTAS NAMS 6 4 14 30 34 88
695. JUMPRAVAS KULTŪRAS NAMS 7 13 34 17 45 116
696. KRAPES PAGASTA PĀRVALDE 3 0 9 6 22 40
697. ĶEIPENES TAUTAS NAMS 4 3 8 12 31 58
698. LAUBERES KULTŪRAS NAMS 5 1 7 3 11 27
699. LĒDMANES TAUTAS NAMS 5 8 11 18 22 64
700. MADLIENAS PAGASTA PĀRVALDE 7 10 19 19 65 120
701. MAZOZOLU KULTŪRAS NAMS 4 6 9 9 10 38
702. MEŅĢELES TAUTAS NAMS 2 5 2 4 13 26
703. SUNTAŽU KULTŪRAS NAMS 9 18 30 15 56 128
704. TAURUPES PAGASTA PĀRVALDE 0 4 3 8 6 21
962. IKŠĶILES PILSĒTAS UN TĪNŪŽU PAGASTA PĀRVALDE 36 20 92 50 129 327
Kopā 694 490 1 507 895 1 917 5 503
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