Apmācību semināra pirmā daļa būs veltīta pieredzes stāstiem - Zane Dūšele no kempinga "Dūšeļi" stāstīs, kā no vīzijas nonākuši līdz ģimenes uzņēmumam, sociālā uzņēmuma "Dabas zirgi" pārstāve Līga Broduža runās par ilgtspējīga un sociāli atbildīga tūrisma uzņēmuma ietekmi kopienas izveidē, bet Aiva Vancāne no Pierīgas tūrisma asociācijas - par sadarbību starp uzņēmējiem un pašvaldību Pierīgas tūrisma attīstībai.
Par atbalsta programmām un iespējam tūrisma uzņēmējiem tās izmantot stāstīs Inese Šīrava no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamenta.
Savukārt apmācību semināra otrā daļa būs veltīta praktiskām iemaņām.
Pasākums notiks klātienē "zaļajā līmenī", bet tam varēs sekot līdzi arī attālināti "Exit Rīga" "Facebook" kontā un "Zoom" platformā. Seminārs sāksies plkst.10.
Apmācību seminārs ir LEADER sadarbības projekta "Apkārt Rīgai - vienots tūrisma piedāvājums" aktivitāte, lai šādā veidā sniegtu iespēju vietējiem uzņēmējiem gūt jaunas zināšanas par sev aktuālām tēmām.
"Exit Rīga" ir tūrisma reģiona zīmols, kas apvieno tuvējos Pierīgas novadus, piedāvājot tūrisma un izklaides iespējas vien 50 kilometru rādiusā ap galvaspilsētu. Projektu īsteno sešas partnerības un 14 novadu pašvaldības ar mērķi kopīgi aicināt vietējos un ārvalstu ceļotājus apmeklēt galvaspilsētas tuvumā esošos tūrisma objektus.