Semināra mērķis ir veicināt domu apmaiņu un apspriest praktiskus risinājums, kā veicināt lauku digitalizāciju Ogres novadā un plašākā reģionā, stiprinot saiknes un sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām un digitalizācijā iesaistītiem.
Ievadvārdus par viedu un ilgtspējīgu teritoriju attīstību seminārā teiks "Baltic Studies Centre" pārstāve Sandra Šūmane, bet par partnerības pieredzi lauku digitalizācijā runās "Zied zeme" pārstāves Linda Cīrule un Krista Andersone-Krūmiņa.
Savukārt lauku digitalizācijas tendences un sadarbības loma digitālu risinājumu ieviešanā pārrunās "Baltic Studies Centre" pārstāvis Emīls Ķīlis.
Pasākuma noslēgumā paredzētas grupu diskusijas par digitalizācijas sniegtajām iespējām.
Seminārs notiks no plkst.10 līdz 12 "Zoom" platformā.