Seminārs uzņēmējiem "Uzņēmumu digitalizācija. Risinājumi, pieredze un pieejamais atbalsts"

Seminārā varēs uzzināt par Eiropas Savienības piedāvāto finansējumu un atbalsta rīkiem digitalizācijas attīstībai uzņēmumos, Altum atbalsta programmu uzņēmumu digitalizācijas veicināšanai un Latvijas investīciju attīstības aģentūras atbalsta programmu procesu digitalizācijai.

Ar digitalizācijas un inovāciju ieviešanas pieredzi dalīsies uzņēmumu pārstāvji. Semināra dalībniekiem būs arī iespēja uzzināt vairāk par mākslīgā intelekta rīku “Chat GPT” un tā izmantošanas iespējām uzņēmumu digitalizācijā.

Seminārs norisināsies Liepu iela 3, Ungurpilī, Limbažu novadā, Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrs “SALA” 14. decembrī no plkst. 13.00 līdz 16.00. Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 13. decembrim tīmekļa vietnē https://ej.uz/4s1x.

Pasākums notiks projekta “EDIC: atbalsts digitalizācijai un mākslīgā intelekta attīstībai Latvijā” (Nr. 2.2.1.1.i.0/23/I/CFLA/001) un projekta “Development of AI – ICT for Manufacturing EDIH in Latvia” (Nr. 101083983) ietvaros.

Finansē Eiropas Savienība un Eiropas Savienība - NextGenerationEU. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autora(-u) uzskati un viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Komisijas uzskatus un viedokļus. Par tiem nav atbildīga ne Eiropas Savienība, ne Eiropas Komisija.

Uzziņai: Atbalsts uzņēmējiem – Digitālo inovāciju centri Latvijā

Līdz 2026. gada vidum no dažādiem finansējuma avotiem Latvijas uzņēmumu digitalizācijai piešķirti vairāk nekā 183 miljoni eiro, tostarp no programmas „Digitālā Eiropa”, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF), kā arī no Atveseļošanas fonda uzņēmumu digitalizācijai atvēlētais finansējums kopsummā sastāda vairāk nekā 13 miljonus eiro.

Eiropas Savienības programmā “Digitālā Eiropa” 2022. gadā savu darbību visā Eiropā sāka Eiropas Digitālās inovācijas centri (EDIC), divi no tiem arī Latvijā: “Latvijas Digitālais akselerators” (https://www.digitallatvia.lv) fokusējas uz produktu inovācijām, sniedzot atbalstu jaunu digitālo platformu, preču un pakalpojumu dizainam, testēšanai un ieviešanai ražošanā, savukārt “Eiropas Digitālās inovācijas centrs Latvijā” (https://www.dih.lv) koncentrējas uz atbalstu uzņēmumu esošo procesu pilnveidei, mārketinga un inovatīvu digitalizācijas risinājumu ieviešanai un attīstībai.

Centros iespējams saņemt padomus un testēt digitālās inovācijas, kā arī iegūt informāciju par sev nepieciešamā risinājuma izstrādi, attīstību. Izveidoti arī centru reģionālie kontaktpunkti, Vidzemē tie atrodas Valmierā un Cēsīs.

Jautājumiem: Eva Meijere, projekta vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā,