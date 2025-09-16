Septembra sākumā Ogres novadā reģistrēti 6 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 17 novadnieki

No 4. līdz 10. septembrim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
Nora, Artūrs, Augusts, Krišjānis, Marsels, Viesturs.
No 4. līdz 10. septembrim mūžībā devušies:
Ikšķilē
Velta Leontīne Kaltiņa (1931)
Uldis Lakševics (1962)
Jumpravā
Zinaida Linuža (1945)
Lielvārdē
Vera Gorbačova (1948)
Jānis Skudra (1953)
Ogrē
Haralds Asaris (1931)
Aleksandrs Balašovs (1952)
Juris Borodins (1955)
Jeļena Galuščaka (1962)
Valentīna Grīnfelde (1942)
Vasilijs Kuzmičs (1952)
Marina Morozova (1940)
Jevgenija Pozņaka (1938)
Jānis Tribockis (1936)
Biruta Verpahovska (1939)
Suntažos
Zenta Paulīne Kleinberga (1935)
Tīnūžos
Valentīna Smirnova (1942)