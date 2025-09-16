Septembra sākumā Ogres novadā reģistrēti 6 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 17 novadnieki

Otrdiena, 16.09.2025 21:59
Pirmdiena, 15. septembris, 2025 09:58

No 4. līdz 10. septembrim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 6 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 17 novadnieki.

No 4. līdz 10. septembrim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

Nora, Artūrs, Augusts, Krišjānis, Marsels, Viesturs.

No 4. līdz 10. septembrim mūžībā devušies:

Ikšķilē

Velta Leontīne Kaltiņa (1931)

Uldis Lakševics (1962)

Jumpravā

Zinaida Linuža (1945)

Lielvārdē

Vera Gorbačova (1948)

Jānis Skudra (1953)

Ogrē

Haralds Asaris (1931)

Aleksandrs Balašovs (1952)

Juris Borodins (1955)

Jeļena Galuščaka (1962)

Valentīna Grīnfelde (1942)

Vasilijs Kuzmičs (1952)

Marina Morozova (1940)

Jevgenija Pozņaka (1938)

Jānis Tribockis (1936)

Biruta Verpahovska (1939)

Suntažos

Zenta Paulīne Kleinberga (1935)

Tīnūžos

Valentīna Smirnova (1942)

