Septembrī sērijveida dzīvokļu cenas Ogrē palielinājās par 1%, dzīvokļu vidējai cenai sasniedzot 779 eiro par kvadrātmetru. 2021.gada pirmajos deviņos mēnešos dzīvokļu cenas Ogrē palielinājās par 18%.
Dzīvokļu cenas Salaspilī septembrī palielinājās par 3%, un viena kvadrātmetra vidējā cena pieauga līdz 829 eiro. Šogad sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī palielinājās par 19%.
Arī Jelgavā aizvadītajā mēnesī dzīvokļu cenas palielinājās par 3%, bet sērijveida dzīvokļu vidējā cena sasniedza 663 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2021.gada sākuma Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 23%.
Kauguros septembrī sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 1%. Dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena pakāpās līdz 755 eiro. Kopš gada sākuma dzīvokļu cenas Kauguros kopumā palielinājās par 20%.