Septembrī Ikšķilē mainīsies satiksmes organizācija – kas jāzina autovadītājiem?

1. septembrī līdz plkst. 14.00 satiksme zem A6 pārvada pa Skolas ielu tiks atvērta visos virzienos. Līdz 9. septembrim satiksmi šajā vietā regulēs satiksmes regulētājs, savukārt pēc tam šajā vietā plānots uzstādīt luksoforu.
Nobrauktuvi no Rīgas puses uz Ikšķili plānots atvērt septembrī, un precīzs datums būs zināms vēlāk. Būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma laikā ziemas sezonā satiksmei tiks atvērtas abas nobrauktuves.
A6 pārbūve Ikšķilē ir apjomīgs infrastruktūras projekts, kura laikā tiek pārbūvēts aptuveni divus kilometrus garš Daugavpils šosejas posms. Darbi ietver trīs asfalta kārtu izbūvi, jaunu drošības barjeru, drenāžas sistēmas un lietusūdens kanalizācijas izbūvi.
Vienlaikus tiek atjaunoti trīs gājēju tuneļi zem A6 – Priežu un Egļu ielas savienojumā, Stacijas ielā un Daugavas prospektā –, kā arī pārvads pār Skolas ielu. Daugavas prospekta tunelī paredzēti īpaši apjomīgi darbi, tostarp maģistrālā ūdensvada pārvietošana, lietus kanalizācijas sūkņu stacijas un videonovērošanas sistēmas izbūve, kā arī vides piekļūstamības nodrošināšana.
Būtiska projekta daļa ir arī jauna, 2,5 metrus plata apvienotā gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve no Ikšķiles līdz Ogrei. Tas visā garumā būs atdalīts no brauktuves ar barjerām.
Lai mazinātu satiksmes radīto troksni, 2027. gadā posmā no Īsās ielas līdz Ikšķiles skeitparkam abās šosejas pusēs paredzēts uzstādīt 2,7–3,5 metrus augstas prettrokšņu sienas.
Aukstajā sezonā būvdarbos paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums, lai nodrošinātu darbu kvalitāti, savukārt visu projekta būvdarbu pabeigšana plānota 2027. gada vasarā.
Aicinām autovadītājus arī turpmāk sekot aktuālajām satiksmes organizācijas izmaiņām un ievērot būvdarbu zonā uzstādītās ceļa zīmes. Plānotās satiksmes izmaiņas ļaus pakāpeniski atvieglot ikdienas pārvietošanos Ikšķilē, kamēr turpinās viens no nozīmīgākajiem infrastruktūras projektiem šajā pilsētas daļā.