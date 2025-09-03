Septembrī Ogres Centrālās bibliotēkas bibliobuss dosies 8 maršrutos

3. septembrī
12.00 – 12.45 Pārogres gatve (pie veikala “Mārīte”)
13.00 – 13.30 Celtnieku iela (pie daudzdzīvokļu mājām)
13.35 – 13.45 Akmeņu iela 1
13.50 – 14.30 Akmeņu iela 50 (pie veikala “Lats”)
5. septembrī
11.30 – 11.40 Turkalne
12.00 – 12.30 Jugla
13.00 – 13.40 Stirnu iela 6 (pie gāzes iecirkņa)
13.45 – 14.30 Loka iela
9. septembrī
09.30 – 09.50 Rozītes
9.55 – 10.00 Glāžšķūnis
10.05 – 10.20 Cepļi
10.30 – 10.40 Lēdmane
10.45 – 11.00 Zeltiņi
11.05 – 11.25 Pīlādži
11.30 – 11.45 Pagrieziens uz Krapes ūdensdzirnavām
11.50 – 12.25 Krape
12.30 – 12.45 Avotiņi
12.50 – 13.05 Lejieši
13.10 – 14.00 Lobe
10. septembrī
13.00 – 13.30 Tomes zivjaudzētava
14.00 – 15.00 Pumpuri/Daugavieši
11. septembrī
12.00 – 12.30 Dzelmes
12.45 – 13.10 Kaibala (pie bērnudārza)
14.00 – 15.00 Avoti
18. septembrī
10.00 – 10.15 Lejasmākani
10.20 – 10.40 Zādzene
10.50 – 11.10 Priežkalni
11.15 – 11.35 Krasti
11.40 – 12.10 Silmači
12.25– 12.45 Vērenes muiža
13.15– 13.25 Suces
13.35 – 13.55 Plātere
14.00 – 14.40 Madliena – Induļi
14.45 – 15.00 Madliena (pretī autoostai)
19. septembrī
10.30 – 10.50 Mazozoli
10.55 – 11.00 Vecā skola
11.05 – 11.30 Gravkalni
11.35 – 11.45 Taurupe
11.50 – 12.05 Lakstene
12.10 – 12.50 Ķeipene
13.00 – 13.20 Vatrāne
13.25 – 13.40 Kastrāne
13.45 – 14.30 Ķieģeļceplis
23. septembrī
09.10 - 09.30 Aizupes
09.40 - 10.00 Kalnāji
10.15 - 10.35 Ceplīši
10.55 - 11.15 Dobelnieki
11.40 - 12.00 Ikšķiles Brīvā skola
12.10 - 12.30 Dobeles iela
12.35 - 12.55 Baldones/P. Brieža iela
13.00 - 13.20 Jaunogres prospekts
13.25 – 13.45 Zelta sietiņš
Jautājumu un citos gadījumos var sazināties:
Tel. bibliobusā: 26304015