Kā ziņo aģentūra LETA, jauno veikalu pārvalda lielākais "Elvi" partneris SIA "Vita mārkets", kas veicis investīcijas šī objekta sakārtošanā un plāno tālāku zīmola "Elvi" attīstību Ogres novadā.
"Vita mārkets" 2024. gadā strādāja ar 145,486 miljonu eiro apgrozījumu un 5,758 miljonu eiro peļņu. Kompānija reģistrēta 1997. gadā, un tās pamatkapitāls ir seši miljoni eiro. Uzņēmums pieder SIA "Fortis VM", kuras īpašnieki ir Imants Rendenieks (88%), Vita Rendeniece (9%) un Igors Kozlovskis (3%).
"Elvi Latvija" apgrozījums 2024. gadā bija 5,868 miljoni eiro, kas ir par 7,1% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga divas reizes un bija 231 887 eiro. Kompānija reģistrēta 2010. gadā, un tās pamatkapitāls ir 1,003 miljoni eiro. "Elvi Latvija" pieder SIA "Fortis VM" (66,88%), Imantam Rendeniekam (33,05%) un SIA "Realto Capital" (0,07%).