Otrdiena, 14. aprīlis, 2026 19:35

Septiņas darbavietas un jauns veikals: “Elvi” ienāk Suntažos

Leta
Mazumtirdzniecības veikala "Elvi" izveidē Ogres novada Suntažos investēti 60 000 eiro. Veikala tirdzniecības zāles platība ir 116 kvadrātmetri. Līdz ar jaunā veikala atvēršanu radītas septiņas jaunas darbavietas.

Kā ziņo aģentūra LETA, jauno veikalu pārvalda lielākais "Elvi" partneris SIA "Vita mārkets", kas veicis investīcijas šī objekta sakārtošanā un plāno tālāku zīmola "Elvi" attīstību Ogres novadā.

"Vita mārkets" 2024. gadā strādāja ar 145,486 miljonu eiro apgrozījumu un 5,758 miljonu eiro peļņu. Kompānija reģistrēta 1997. gadā, un tās pamatkapitāls ir seši miljoni eiro. Uzņēmums pieder SIA "Fortis VM", kuras īpašnieki ir Imants Rendenieks (88%), Vita Rendeniece (9%) un Igors Kozlovskis (3%).

"Elvi Latvija" apgrozījums 2024. gadā bija 5,868 miljoni eiro, kas ir par 7,1% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga divas reizes un bija 231 887 eiro. Kompānija reģistrēta 2010. gadā, un tās pamatkapitāls ir 1,003 miljoni eiro. "Elvi Latvija" pieder SIA "Fortis VM" (66,88%), Imantam Rendeniekam (33,05%) un SIA "Realto Capital" (0,07%).

