Sērijveida dzīvokļu cenas oktobrī augušas Ogrē, Salaspilī un Kauguros

Foto: freepik
Sērijveida dzīvokļu cenas šogad oktobrī pieaugušas Jelgavā, Ogrē, Salaspilī un Kauguros, teikts nekustamo īpašumu kompānijas "Arco Real Estate" jaunākajā tirgus pārskatā.

Ogrē oktobrī sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 0,2% un dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena bija 875 eiro par kvadrātmetru. Dzīvokļu cenas Ogrē oktobrī bija par 3% augstākas nekā 2025. gada sākumā.

Kauguros, Jūrmalā, oktobrī sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 0,6% - līdz 822 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2025. gada sākuma dzīvokļu cenas Kauguros palielinājušās par 4%.

Sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī oktobrī palielinājās par 0,3%, sasniedzot 841 eiro par kvadrātmetru. Oktobrī sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī bija par 1% augstākas nekā gada sākumā.

Jelgavā dzīvokļu cenas oktobrī palielinājās par 0,8% - līdz 764 eiro par kvadrātmetru. Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas oktobrī bija par 3% augstākas nekā 2025. gada sākumā.

