Turpmāk pieturu “Jaunzāģeri” pasažieri varēs izmantot šo reģionālās nozīmes maršrutu reisos:
- maršruta Nr. 5414 “Ogre–Suntaži–Līčupe” reisos no Līčupes plkst. 7.40 (no pirmdienas līdz piektdienai) un no Ogres autoostas plkst. 15.23 (no pirmdienas līdz piektdienai),
- maršruta Nr. 5995 “Ogre–Ciemupe–Glāžšķūnis–Ogre” reisos plkst. 7.15 un plkst. 16.40 (pirmdienas līdz piektdienai mācību laikā),
- maršruta Nr. 6067 “Ogre–Madliena–Pāvulēni” reisā plkst. 12.05 no Jaunogres stacijas (katru dienu),
- maršruta Nr. 6126 “Ogre–Ogresgals–Lēdmane–Madliena–Ķeipene” reisos plkst. 6.15 no Madlienas (no pirmdienas līdz piektdienai), plkst. 11.05 no Ķeipenes (katru dienu), kā arī no Ogres autoostas plkst. 9.35 (katru dienu mācību laikā), plkst. 9.35 (no pirmdienas līdz piektdienai vasarā) un plkst. 9.35 (sestdienās, svētdienās vasarā),
- maršruta Nr. 6208 “Ogre–Glāžšķūnis–Suntaži–Madliena” reisā plkst. 17.10 no Ogres autoostas (no pirmdienas līdz sestdienai),
- maršruta Nr. 7229 “Rīga–Pāvulēni” reisos no Rīgas Starptautiskās autoostas plkst. 17.15 (katru dienu), no Taurupes plkst. 7.00 (katru dienu), no pieturas “Pāvulēni” plkst. 14.30 (svētdienās mācību laikā), plkst. 14.30 (no pirmdienas līdz sestdienai mācību laikā), plkst. 14.30 (no pirmdienas līdz piektdienai vasarā), plkst. 14.30 (sestdienās vasarā), plkst. 14.30 (svētdienās vasarā).
Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos nodrošina AS “Liepājas autobusu parks”. Izmaiņas Autotransporta direkcija saskaņojusi ar Vidzemes plānošanas reģionu.