Tirdziņš būs īstā vieta, kur atnākt ne tikai tiem, kuri ar saviem ikdienas pirkumiem izvēlas atbalstīt Latvijas uzņēmējus, bet arī tiem, kuri ir svētku dāvanu meklējumos.
Rokdarbniece Guna Avena no Birzgales piedāvās pašas adītus, tamborētus, šūtus un izšūtus darinājumus. Pie dabīgās kosmētikas zīmola “Estere Nature Cosmetics” būs kopjošā kosmētika matiem un ķermenim. Ilze Kaņepe-Stepiņa piedāvās egļu un priežu zaru dekorus, kas palīdzēs uzburt svētku noskaņu.
Medu, ziedputekšņus un dizaina sveces no bišu vaska atradīsi ogresgaliešu “Bišu maģija” stendā. Dažnedažādi saldumi - trifeles, šokolādes tāfelītes un konfektes būs pie uzņēmuma “Rembates šokolāde”. Zefīru ziedu dāvanu izlases piedāvās “Dāvanas ar garšu”. Svaigi ceptas piparkūkas ar glazūru būs mājražotājas Daigas Karlsones piedāvājumā.
No Krapes muižas tirdziņā būs divi uzņēmēji -“Aveņu Park”a”s” ar dabīgiem, pašu izaudzētiem liofilizētiem našķiem un vīna darītava “Lauskis” ar ogu un augļu vīniem.
Pie bioloģiskās saimniecības “Stūrīši” no Lauberes varēsi iegādāties dažādus konservējumus, savukārt saimniecība “Padegas” piedāvās sīrupus, ievārījumus, mērcītes, tējas un citas gardas lietas.
“Lapsu mājas siers” aicinās pagaršot un iegādāties dažādu veidu nenogatavinātos mājas sierus. Uzņēmums “Bricēni” no Lielvārdes piedāvās lielos kukuļos cepto ierauga rupjmaizi un saldskābmaizi, plātsmaizes, meduskūku un pīrādziņus. Pie lēdmaniešiem “Dailas konditoreja” būs nopērkami gan sāļi, gan saldi cepumi. Jumpravas pagasta zemnieku saimniecība “Intas” stendā būs svaigi kūpināta dažādu veidu gaļa. “Ošu Gardumiņš” no Ogresgala piedāvājumā būs skābēti kāposti, pastēte un gaļas izstrādājumi un no Lapmežciema - kūpinātas zivis.
Aicina uz tirdziņu atnāk, lai nobaudītu “BB Cafe” svaigi ceptās pankūkas ar saldiem vai sāļiem pildījumiem.
Mīļi aicināts ikviens - nāc pats, ņem līdzi ģimeni un aicini draugus!
Tiekamies sestdien, 6.decembrī Ogrē, Rīgas ielā 14a.
Pasākumu rīko “Ogres Attīstības Biedrība” sadarbībā ar projektu “Ogre rullē!”