Sestdien visā Latvijā un pasaulē atzīmē Zemes stundu

Sestdien visā Latvijā un pasaulē atzīmē Zemes stundu

Pasaules Dabas Fonds aicina sestdien, 27. martā, pulksten 20.30 atzīmēt Zemes stundu, simboliski samazinot apgaismojumu mājsaimniecībās un pieslēdzoties īpaši šim vakaram organizētam etnomūzikas grupas "Tautumeitas" koncertam tiešsaistē šeit. Šogad Zemes stundā miljoniem cilvēku visā pasaulē solidarizējas digitāli, organizējot vai piedaloties dažādos virtuālos pasākumos ar saukli "Iestājies par dabu!".

Zemes stundas galvenā tēma ir dabas daudzveidības izzušana.

Šogad plānoti dažāda mēroga tiešsaistes pasākumi vairāk nekā 140 valstīs un teritorijās.

Zemes stundā simboliski gaismu izslēgs tādi ikoniski objekti kā Eifeļa tornis, tornis "Tokijas Debesu koks", Brandenburgas vārti, Kolizejs Romā, debesskrāpis Taipei 101, Viktorijas osta Honkongā, Sv. Pētera bazilika Vatikāna pilsētā, Sidnejas operas nams un daudzi citi.

Pasaulē lielākajai vides kustībai pievienosies arī visā Latvijā, atbalstot akciju informatīvi un izslēdzot vai samazinot ēku fasāžu un āra apgaismojumu.

Vairāk informācija šeit:

