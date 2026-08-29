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Sestdiena, 29. augusts, 2026 07:38

Sestdiena būs mākoņaina, vietām gaidāmi nokrišņi

LETA/OgreNet
Sestdiena būs mākoņaina, vietām gaidāmi nokrišņi
Foto: pexels.com
Sestdiena, 29. augusts, 2026 07:38

Sestdiena būs mākoņaina, vietām gaidāmi nokrišņi

LETA/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperatūra pakāpsies līdz +21 grādam. Diena būs mākoņaina, brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs saules stari. Vēlu vakarā gaidāmi nokrišņi. Pūtīs dienvidaustrumu vējš ar ātrumu līdz 5m/s, brāzmās līdz 12m/s, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Sestdien Latvijai no rietumiem pāri virzīsies nokrišņu zona, tāpēc debesis pakāpeniski apmāksies un vietām gaidāms īslaicīgs lietus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Vēl rīta pusē laiks saglabāsies mierīgs, bet īslaicīgi nokrišņi gaidāmi no dienas vidus pārsvarā rietumu un centrālajos rajonos, kur lokāli iespējams arī pērkona negaiss.

Vējš turpinās lēni līdz mēreni pūst no dienvidaustrumiem un dienvidiem, piekrastē un centrālajos rajonos tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +18...+23 grādiem.

Rīgā dienā debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā debesis apmāksies un vakarā gaidāms lietus. Saglabāsies dienvidaustrumu, dienvidu vējš, kas brāzmās sasniegs 14 metrus sekundē, bet gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +20...+22 grādiem.

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