Sestdienas pēcpusdienā reģistrēti aptuveni 100 neplānoti elektrības atslēgumi
Sestdienas pēcpusdienā, pieņemoties spēkā vējam, Latvijā reģistrēti aptuveni 100 neplānoti atslēgumi elektrotīklā, liecina AS "Sadales tīkls" apkopotā informācija.

Visvairāk neplānotu atslēgumu elektrotīklā - virs 60 - reģistrēti Rīgā un tās apkārtnē, nepilni 20 neplānoti atslēgumi fiksēti Kurzemes centrālajā daļā, vēl daži - Vidzemes rietumu daļā, bet divi - Ludzas pusē.

Turpretim Zemgalē, Vidzemes austrumu daļā, kā arī lielākajā daļā Latgales neplānoti elektrolīniju atslēgumi pagaidām nav reģistrēti.

Kā ziņots, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis oranžo brīdinājumu par stipru vēju sestdien un svētdien. Brīdinājums ir spēkā no sestdienas plkst. 11 līdz svētdienas plkst. 16.

Naktī uz svētdienu ziemeļrietumu vējš pūtīs mēreni stipri un brāzmās visā valsts teritorijā sasniegs 15-19 metrus sekundē (m/s), bet piekrastes rajonos pat 25-28 m/s, prognozē sinoptiķi.

