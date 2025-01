Sestdienas rītā daudzviet īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi

No rīta īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Rīgas apvedceļu, pa Bauskas šoseju no Ķekavas apvedceļa līdz Dzimtmisai un pa Jelgavas šoseju visā tās garumā.

Tāpat īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Liepājas šosejas posmā no Rīgas līdz Blīdenei, Ventspils šosejas posmā no Kūdras līdz Strazdei, Kokneses šosejas posmā no Tīnūžiem līdz Skrīveru pagriezienam un Daugavpils šosejas posmā no Ikšķiles līdz Jaunjelgavai.

Īpaši apgrūtināta braukšana uz reģionālajiem autoceļiem ir Dobeles, Tukuma un Jelgavas apkārtnēs.

Visā pārējā Latvijas teritorijā braukšanas apstākļi ir apgrūtināti, ceļi var būt sniegoti un apledot, uzsver "Latvijas valsts ceļi" un aicina autovadītājus plānot papildu laiku ceļam un iespēju robežās atlikt braucienus. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, valsts ceļu tīklā uzturēšanas darbus veic 147 ziemas tehnikas vienības.