Turklāt dāvanu sarūpēšanā atsaucās arī novadnieki no Ķeguma. Īpašs paldies mazajiem bērnu dārza rūķīšiem par skaistajiem un sirsnīgajiem apsveikumiem!
Paldies Jumpravas uzņēmējiem, šīgada dāvanu sarūpētājiem -
-SIA „GM Helicopter”(Dzelmēs);
-SIA „ECO lauks” (smiltsērkšķu audzētājiem Dzelmēs);
-„AIBE” (veikalam „Ausekļi” Jumpravā);
-SIA „Rožlejas 44” (Dzelmēs);
-SIA „Māris un Co”, (veikalam „Lats” Jumpravā);
-„Mēness aptiekai” (Jumpravā);
-z/s „Kumelītes” (Pētera Vilcāna ģimenei Jumpravā);
-z/s „Gaiļi” (Māra Skudras ģimenei Jumpravā);
-Langrātu ģimenes saimniecībai „Siliņi” (Lēdmanē);
-Un Ķeguma Labdarības veikala „Pūne” darbinieku organizētās Labdarības akcijas „Ziemassvētku zvaigzne” ziedotājiem par sagādātajām dāvaniņām!
Informāciju sagatavoja Sociālās darbinieces Diāna Keiviša un Marina Ivanova, foto: D.Keiviša