Svētdiena, 2. janvāris, 2022 09:25

Lai vai cik būtu grūti laiki, liekas, ka pagājušajos Ziemassvētkos dāvināšanas vēlme ir bijusi īpaši liela. Redzams un dzirdams, ka visās Labdarības akcijās atsaucība ir bijusi milzīga! Arī mūsu, Jumpravas pagasta sociālo darbinieku, organizētajā dāvanu sarūpēšanas akcijā pagasta 23 vientuļajiem senioriem, dāvanu maisi tika piepildīti ar īpašu atsaucību un mīlestību.

Turklāt  dāvanu sarūpēšanā atsaucās arī novadnieki no Ķeguma. Īpašs paldies mazajiem bērnu dārza rūķīšiem par skaistajiem un sirsnīgajiem apsveikumiem!

Paldies Jumpravas uzņēmējiem, šīgada dāvanu sarūpētājiem -

-SIA „GM Helicopter”(Dzelmēs);
-SIA „ECO lauks” (smiltsērkšķu audzētājiem Dzelmēs);
-„AIBE” (veikalam „Ausekļi” Jumpravā);
-SIA „Rožlejas 44” (Dzelmēs);
-SIA „Māris un Co”, (veikalam „Lats” Jumpravā);
-„Mēness aptiekai” (Jumpravā);
-z/s „Kumelītes” (Pētera Vilcāna ģimenei Jumpravā);
-z/s „Gaiļi” (Māra Skudras ģimenei Jumpravā);
-Langrātu ģimenes saimniecībai „Siliņi” (Lēdmanē);
-Un Ķeguma Labdarības veikala „Pūne” darbinieku organizētās Labdarības akcijas „Ziemassvētku zvaigzne” ziedotājiem par sagādātajām dāvaniņām!


Informāciju sagatavoja Sociālās darbinieces Diāna Keiviša un Marina Ivanova, foto: D.Keiviša

