SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka klienti, kuriem SIA “Ogres Namsaimnieks” piegādā siltumenerģiju, šajā apkures sezonā strauju cenu kāpumu neizjutīs, jo piegādātā
siltumenerģija lielākoties (ap 70%) tiek saražota biomasas katlumājā, kurā kā kurināmais tiek izmantota šķelda (sasmalcināta koksne). Labā ziņa – šķeldas cenas nav izteikti svārstīgas un to pieaugums ir mērens, salīdzinot ar dabasgāzi.
Atlikusī siltumenerģija tiek ražota dabasgāzes katlumājās, bet pavisam neliela daļa – koģenerācijas iekārtās. SIA “Ogres Namsaimnieks” 2020. gadā ir noslēgts dabasgāzes
piegādes līgums ar fiksētu dabasgāzes cenu, kas ir spēkā līdz 2022. gada maija beigām.
Ņemot vērā minēto, klienti, kuriem SIA “Ogres Namsaimnieks” piegādā siltumenerģiju, šajā apkures sezonā ir pasargāti no ievērojama siltumenerģijas cenu kāpuma.
Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – SPRK) mājas lapā www.sprk.gov.lv publicēto informāciju siltumenerģijas tarifu pieaugums Latvijā ir vērojams kopš 2021. gada sākuma. Visstraujāk tarifs cēlies tiem siltumapgādes pakalpojumu sniedzējiem, kuri kā kurināmo izmanto tikai dabasgāzi.
Atbilstoši SPRK datiem uz 2022. gada 11. janvāri SIA “Ogres Namsaimnieks” ir viens no zemākajiem siltumenerģijas tarifiem Latvijā.
SIA “Ogres Namsaimnieks” ir divdaļīgs siltumenerģijas tarifs, kas sastāv no siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponentes ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti
(35,40 EUR/MWh bez PVN) un siltuma jaudas maksas (21,7 tūkst. EUR/MW gadā). SIA “Ogres Namsaimnieks” tarifs, izteikts viendaļīgā tarifā, ir 46,26 EUR/MWh bez PVN.
Salīdzinājumam – vislētāk siltumenerģiju tirgo SIA “Ķekavas nami” – 39,64 EUR/MWh bez PVN, savukārt augstākais ir SIA “Ozolnieku KSDU” tarifs Ānes ciemā – 101,93 EUR/MWh bez PVN. (Skatīt attēlā SPRK 2022. gada 11. janvāra siltumenerģijas tarifu apkopojumu.) Lai arī šajā apkures sezonā SIA “Ogres Namsaimnieks” klienti neizjutīs būtisku siltumenerģijas cenu kāpumu, pateicoties atjaunojamo energoresursu izmantošanai siltumenerģijas ražošanā un fiksētai dabasgāzes cenai, ilgtermiņā jārēķinās ar siltumenerģijas tarifa pieaugumu, ņemot vērā, ka visā pasaulē ceļas energoresursu cenas, tostarp sadārdzinās elektrība, kas nepieciešama siltumenerģijas ražošanai.
Energoresursu taupīšana kļūs arvien aktuālāka – tas saistīts ar energoresursu tarifu paaugstināšanos, arvien stingrākām Eiropas Savienības energoefektivitātes prasībām, kā arī
iedzīvotāju maksātspēju. Būs jāmeklē risinājumi kā taupīt siltumu un nepārmaksāt par to.
Visefektīvākais veids, kādā to izdarīt – realizēt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, t. i., renovēt dzīvojamo māju un tādā veidā ievērojami ietaupīt siltumenerģiju.