No Pasaules veselības organizācijas datiem izriet, ka, neraugoties uz salīdzinoši augstajiem dzīves ilguma rādītājiem, ar dažādām veselības problēmām Eiropā dzīvojošās sievietes sadzīvo vidēji desmit savas dzīves gadus, kamēr vīrieši – tikai sešus. Turklāt viņu veselību gan tieši, gan netieši ietekmē sabiedrības izpratne par dzimumu līdztiesības jautājumiem. Piemēram, kaut dzīvojam 21.gadsimtā, vīriešiem veselības pakalpojumi daudzviet joprojām ir pieejamāki nekā sievietēm.
Sievietes veselības vājākais "ķēdes posms" ir sirds – dažādas sirds slimības ir galvenais daiļā dzimuma pārstāvju nāves cēlonis ne vien ASV un Eiropā, bet teju visā pasaulē. Turklāt izpētīts, ka sirds slimību riskiem ir pakļauta lielākā daļa jeb 90% sieviešu. Piemēram, teju katrai ceturtajai sievietei ir paaugstināts asinsspiediens, katrai otrajai ir liekais svars, katra piektā smēķē, bet ne viena vien dzīvo paaugstināta stresa apstākļos.
Jāpiebilst, ka šobrīd, globālās pandēmijas laikā, sievietes stresu piedzīvo vismaz divas reizes biežāk nekā vīrieši, ko lielā mērā ir ietekmējis darbs no mājām, jo mājas darbus un bērnu aprūpi ar darbu apvienot nav nemaz tik viegli. Piemēram, Latvijā 49% sieviešu atzīst, ka COVID-19 situācija ir būtiski pasliktinājusi viņu emocionālo labsajūtu, liecina pētījumu kompānijas “Kantar” pērn veiktās aptaujas rezultāti. Savukārt Rīgas Stradiņa universitātes pētījumā noskaidrots, ka sievietes šobrīd biežāk nekā vīrieši piedzīvo ne vien trauksmes sajūtu, bet arī izjūt ilgstošas galvas, muguras u.c. sāpes, ko ekspertu vērtējumā visbiežāk izraisa viņu emocionālā labsajūta.
Ārsti uzsver, ka lielāko daļu jeb orientējoši 80% sirds slimību (tostarp insultus un sirdstriekas) var novērst, ievērojot veselīgu dzīvesveidu un rūpējoties par sirds veselības profilaksi:
-regulāra asinsspiediena, holesterīna līmeņa un svara kontrole;
-veselīgs miegs un uzturs;
-regulāras fiziskas aktivitātes;
-izvairīšanās no stresa;
-atteikšanās no smēķēšanas;
-alkohola patēriņa ierobežošana.
Par fiziskajām aktivitātēm.
Ārstu vērtējumā tas viens no efektīvākajiem sirds veselības veicināšanas, kā arī kaulu nostiprināšanas un emocionālās labsajūtas uzlabošanas veidiem kā sievietēm, tā arī vīriešiem! Turklāt fiziskās aktivitātes nebūt nenozīmē to, ka jums ik dienu ir jāpavada sporta zālē neskaitāmas stundas. Pilnīgi pietiek ar mērenām aktivitātēm (pastaigas, joga, dejošana, peldēšana, nūjošana u.c.), ja tās tiek veiktas vismaz 30 minūtes dienā un piecas reizes nedēļā.
Ievērojot minēto nosacījumu, sievietēm sirds saslimšanu risks samazinoties par teju 30%, bet vīriešiem – par 21%. Ir vērts pacensties, vai ne?!
Materiālu sagatavoja Oveselība komanda