Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2037. gadam paredz, ka, atbilstoši vidi saudzējošās infrastruktūras izveides pamatnostādnēm, enerģētisko resursu racionāla izmantošana ir viens no priekšnoteikumiem tautsaimniecības attīstībai un iedzīvotāju labklājības nodrošināšanai. Ogres novada pašvaldība atbalsta pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju saturu, palielinot atjaunojamu enerģijas avotu izmantošanu, veicinot energoefektivitāti privātajā un publiskajā sektorā, realizējot projektus novada energodrošības paaugstināšanai.
Ogres novada pašvaldība 2013. gada 30. aprīlī nodibināja pašvaldības sabiebrību ar ierobežotu atbildību (SIA) “MS siltums” ar mērķi nodrošināt kvalitatīvas un saimnieciski efektīvas siltumapgādes funkcijas par taisnīgiem un patērētāju maksātspējai atbilstošiem tarifiem. SIA “MS siltums” ir deleģēta siltumenerģijas ražošanas un piegādes funkcija līdz SIA “Ogres namsaimnieks” siltumtīkliem Ogres pilsētas centrālajā daļā, kā arī Madlienā un Suntažos. 2018. gada 23. janvārī Ogres novada dome noslēdza deleģējuma līgumu un līgumu par pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā ar SIA “MS siltums”, lai nodrošinātu siltumapgādes funkcijas Ķeipenes, Lauberes un Meņģeles pagastos.
Līdz šim SIA “MS siltums” Ogres novadā ir veiksmīgi realizējusi 12 Eiropas Savienības (ES) fonda projektus, piesaistot finansējumu 13,3 miljonu eiro apmērā, t.sk. 4,8 miljonus no ES fondiem. Realizējot šos projektus, ir novadā ir modernizēta siltumenerģijas ražošanas un pārvades infrastruktūra. Paveikto darbu rezultātā siltumapgādes tarifi Madlienas, Suntažu, Lauberes un Ķeipenes pagastos kā arī Ogres pilsētā ir zemāki nekā vidēji citās Latvijas apdzīvotās vietās.
Deleģējot SIA “MS Siltums” nodrošināt siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales funkcijas Ikšķilē, būs plašākas iespējas piesaistīt papildu finanšu līdzekļus, piedaloties dažādu investīciju programmu projektos, varēs pretendēt uz līdzfinansējumu attiecīgās infrastruktūras modernizēšanai, kas, pārejot uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu siltumenerģijas ražošanā, ļaus ievērojami uzlabot siltumapgādes pakalpojumu kvalitāti Ikšķiles pilsētā.