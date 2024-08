Siltumenerģijas tarifi augustā samazināsies četriem, bet palielināsies sešiem komersantiem. Ikšķilē - palielināsies

No šodienas siltumenerģijas tarifs samazināsies Brocēnos un būs 84,09 eiro par megavatstundu (MWh), Kuldīgā, Priedainē, Padurē, Pelčos, Ozolos, Rendā, Mežvaldē tarifs būs 81,55 eiro par MWh, Mārupē, Skultē un Tīrainē tarifs būs 86,91 eiro par MWh, bet no 15.augusta Preiļos tarifs būs 64,62 eiro par MWh.

Savukārt siltumenerģijas tarifs no šodienas palielināsies Aizkrauklē un Aizkraukles pagastā un būs 63,62 eiro par MWh līdzšinējo 62,42 eiro par MWh vietā. Cēsīs tarifs pieaugs no 70,13 eiro par MWh un būs 70,99 eiro par MWh, Ikšķilē tarifs palielināsies no 81,03 eiro par MWh uz 81,91 eiro par MWh, Olainē un Pārolainē tarifs no 72,54 eiro par MWh palielināsies līdz 75,99 eiro par MWh. Vienlaikus Jaunolainē un Stūnīšu ciemā tarifs no 83,42 eiro par MWh pieaugs līdz 83,59 eiro par MWh, Rēzeknē tarifs no 82,64 eiro par MWh pieaugs līdz 88,79 eiro par MWh, savukārt Valmierā un Viestura laukumā tarifs būs 71,62 eiro par MWh līdzšinējo 67,80 eiro par MWh vietā.

Tarifu palielinājumi saistīti ar dabasgāzes cenas pieaugumu biržā, norāda SPRK.

Ņemot vērā, ka vasarā apkures nav un atsevišķās vietās netiek nodrošināts arī karstais ūdens, mājsaimniecības tarifu izmaiņas jutīs pēc pirmā apkures rēķina saņemšanas rudenī.

SPRK vērtēšanā šobrīd ir 20 pilnie siltumapgādes tarifu projekti un seši komersantu pašu noteiktie siltumapgādes tarifu projekti. SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa.

SPRK Enerģētikas departamenta direktora vietnieks Aivis Reinholds norāda, ka, gatavojoties apkures sezonai, komersanti aktīvi iepērk šķeldu. Pašlaik kurināmā cenas ir stabilizējušās, tirgū notiek vien nelielas svārstības. Tuvojoties apkures sezonai, pēdējos mēnešos joprojām vērojama neliela dabasgāzes cenas palielināšanās.

"Ja februārī vidējā dabasgāzes cena biržā bija 25,88 eiro par MWh, tad jūnijā - 34,33 eiro par MWh. Šīs izmaiņas ietekmē tos komersantus, kuri veic kurināmā iegādes līgumu pārslēgšanu attiecīgajā mēnesī vai tarifa izmaiņas piesaistītas biržas cenai," skaidro Reinholds.