Pirmdiena, 13.10.2025 20:25
Irma, Mirga
Pirmdiena, 13.10.2025 20:25
Irma, Mirga
Pirmdiena, 13. oktobris, 2025 17:03

Siltumenerģijas tarifi Madlienā, Suntažos, Ķeipenē un Lauberē novembrī samazināsies par 1%

Leta
Siltumenerģijas tarifi Madlienā, Suntažos, Ķeipenē un Lauberē novembrī samazināsies par 1%
Foto: www.pexels.com
Pirmdiena, 13. oktobris, 2025 17:03

Siltumenerģijas tarifi Madlienā, Suntažos, Ķeipenē un Lauberē novembrī samazināsies par 1%

Leta

SIA "MS siltums" siltumenerģijas tarifi Madlienā, Suntažos, Ķeipenē un Lauberē no 1. novembra samazināsies par 1% - līdz 71,36 eiro par megavatstundu (MWh), liecina publiskotā informācija par uzņēmuma noteiktajiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) nolēmusi atzīt "MS siltuma" noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu un tā pamatojuma atbilstību metodikai. 

Tādējādi no 2025. gada 1. novembra "MS siltums" siltumenerģijas tarifs būs 71,36 eiro par MWh. Tostarp siltumenerģijas ražošanas tarifs viendaļīga tarifa gadījumā būs 56,29 eiro par MWh, kas ir samazinājums par 1,2%, sadales tarifs viendaļīga tarifa gadījumā būs 14,67 eiro par MWh, kas ir samazinājums par 0,5%, bet siltumenerģijas tirdzniecības tarifs viendaļīga tarifa gadījumā paliks nemainīgs - 0,40 eiro par MWh. Siltumapgādes pakalpojuma tarifu izmaiņas saistītas ar iepirktā kurināmā cenu izmaiņām.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka "MS siltums" apgrozījums 2024. gadā bija 6,760 miljoni eiro, bet uzņēmuma peļņa sasniedza 733 420 eiro. Kompānija "MS siltums" ir reģistrēta 2013. gadā, un tās pamatkapitāls ir 160 000 eiro. Uzņēmums pilnībā pieder Ogres novada pašvaldībai.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?