Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) nolēmusi atzīt "MS siltuma" noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu un tā pamatojuma atbilstību metodikai.
Tādējādi no 2025. gada 1. novembra "MS siltums" siltumenerģijas tarifs būs 71,36 eiro par MWh. Tostarp siltumenerģijas ražošanas tarifs viendaļīga tarifa gadījumā būs 56,29 eiro par MWh, kas ir samazinājums par 1,2%, sadales tarifs viendaļīga tarifa gadījumā būs 14,67 eiro par MWh, kas ir samazinājums par 0,5%, bet siltumenerģijas tirdzniecības tarifs viendaļīga tarifa gadījumā paliks nemainīgs - 0,40 eiro par MWh. Siltumapgādes pakalpojuma tarifu izmaiņas saistītas ar iepirktā kurināmā cenu izmaiņām.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "MS siltums" apgrozījums 2024. gadā bija 6,760 miljoni eiro, bet uzņēmuma peļņa sasniedza 733 420 eiro. Kompānija "MS siltums" ir reģistrēta 2013. gadā, un tās pamatkapitāls ir 160 000 eiro. Uzņēmums pilnībā pieder Ogres novada pašvaldībai.