Siltumtīklu rekonstrukcijas darbu dēļ no 25. septembra būs siltumenerģijas padeves atslēgums vairākās adresēs Ogrē

Foto: Ogres novads
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka siltumtīklu rekonstrukcijas darbu dēļ no 25. septembra plkst. 8.00 līdz 5. oktobra plkst. 23.00 (ja būs iespējams, tad ātrāk) būs siltumenerģijas padeves atslēgums (nebūs karstā ūdens/apkures) zemāk minētajās adresēs Ogrē:

Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām:

  • Brīvības ielā 5;
  • Draudzības ielā 4, 6a, 6a k-1, 6a k-2, 10;
  • Grīvas prospektā 1, 4, 6, 6a, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
  • Nogāzes ielā 2;
  • Rīgas ielā 6, 10, 16, 18;
  • Skolas ielā 1a, 1b, 1, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 19a.

Iestādēm, vienģimenes mājām un juridisko personu īpašumiem:

  • A. Pumpura ielā 1, 1-2, 3, 5, 6, 8, 10-1, 10-2, 14;
  • Brīvības ielā 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12a, 18;
  • Dārza ielā 25;
  • Grīvas prospektā 4a, 4b;
  • Jaunogres prospektā 2;
  • Kalna prospektā 2a;
  • Rīgas ielā 2a, 4, 6a, 13, 14;
  • Rotas ielā 1, 2, 3;
  • Skolas ielā 2a, 3a, 6, 12, 13, 18, 21;
  • Tirgoņu ielā 1, 1-2, 3, 4, 9.
