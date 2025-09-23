Siltumtīklu rekonstrukcijas darbu dēļ no 25. septembra būs siltumenerģijas padeves atslēgums vairākās adresēs Ogrē

Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām:
- Brīvības ielā 5;
- Draudzības ielā 4, 6a, 6a k-1, 6a k-2, 10;
- Grīvas prospektā 1, 4, 6, 6a, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
- Nogāzes ielā 2;
- Rīgas ielā 6, 10, 16, 18;
- Skolas ielā 1a, 1b, 1, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 19a.
Iestādēm, vienģimenes mājām un juridisko personu īpašumiem:
- A. Pumpura ielā 1, 1-2, 3, 5, 6, 8, 10-1, 10-2, 14;
- Brīvības ielā 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12a, 18;
- Dārza ielā 25;
- Grīvas prospektā 4a, 4b;
- Jaunogres prospektā 2;
- Kalna prospektā 2a;
- Rīgas ielā 2a, 4, 6a, 13, 14;
- Rotas ielā 1, 2, 3;
- Skolas ielā 2a, 3a, 6, 12, 13, 18, 21;
- Tirgoņu ielā 1, 1-2, 3, 4, 9.