Brīdinājums būs spēkā no sestdienas plkst. 11 līdz svētdienas plkst. 16.
Sestdien dienas vidū ziemeļrietumu, ziemeļu vējš rietumu un centrālajos rajonos pastiprināsies brāzmās 20 līdz 22 metriem sekundē, bet vakarā piekrastes rajonos vēja brāzmas sasniegs 25 līdz 28 metrus sekundē.
Vējš pakāpeniski sāks pierimt svētdien dienas otrajā pusē, prognozē LVĢMC.
Sinoptiķi atgādina, ka ļoti stipra vēja dēļ tiks lauzti koku zari un iespējama arī koku lūšana. Nenostiprināti priekšmeti vai atlūzas tiks nestas pa gaisu un var radīt bojājumus, postījumus un apdraudējumu personīgajai drošībai. Vējš var radīt bojājumus arī infrastruktūrai, apgrūtināt braukšanas apstākļus, kā arī iespējami elektroapgādes traucējumi. Viļņu darbība var apdraudēt piekrastes infrastruktūru, veidot izskalojumus un appludināt zemākās vietas.
Sestdien dienas pirmajā pusē gaidāmi nelieli nokrišņi, bet uz vakarpusi līdz ar aukstākas gaisa masas ieplūšanu gaisa temperatūra kritīsies un lietus pāries slapjā sniegā un sniegā.
Sestdien rīta stundās pastiprināsies ziemeļrietumu, rietumu vējš, kas sāks pieņemties spēkā, brāzmās sasniedzot 17 līdz 22 metrus sekundē, bet pēcpusdienā piekrastes rajonos jau varētu būt spēkā oranžās pakāpes brīdinājums par ļoti stipru vēju, sākot no 25 metriem sekundē.
Gaisa temperatūra kā dienas, tā arī nakts laikā pārsvarā būs -1…+4 grādu robežās, bet sestdien dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +3...+7 grādiem.