"Patlaban slimnīcas infrastruktūra, līdzīgi kā Madonas slimnīcā, neļauj izvērst infekcijas slimnieku ārstēšanu esošajās telpās. Krustojas ceļi ambulatorajai, rehabilitācijas plūsmai un stacionāram," skaidroja Širovs.
Viņš norādīja, ka pēdējais Valsts operatīvās medicīniskās komisijas lēmumu, kurā paredzēts, ka tās slimnīcas, kuras nevar nodrošināt Covid-19 pacientu ārstēšanu slimnīcas teritorijā, uzņem lielāku skaitu akūto un neatliekamo pacientu skaitu, kam nav saslimšana ar Covid-19. "To arī mēs darām. Jau kopš pagājušā gada sākuma slimnīcā strādā ar 99% noslodzi un esam gatavi to arī turpināt," uzsvēra slimnīcas vadītājs, piebilstot, ka slimnīcai nav ne telpu, ne medicīnas personāla, kas varētu aprūpēt Covid-19 pacientus.
Širovs uzsvēra, ka jau ar esošo personālu knapi spēj parūpēties par tiem vairāk nekā 400 pacientiem, kuri katru mēnesi ārstējas slimnīcā. "Mēs tajās pašās telpās nodrošinām arī ambulatoro aprūpi, piemēram datortomogrāfu, rentgenu, laboratoriju, ko gadā izmanto 12 000 iedzīvotāju," skaidroja slimnīcas vadītājs.
Viņš uzskata, ka liela kļūda ir pieļauta, samazinot slimnīcu un gultu skaitu. Valstī vajadzētu rezervē turēt vismaz 25-30% gultu. "Pēdējos 20 gados viss ir tikai mazināts un mazināts, vēl pirms gada sprieda par slimnīcu līmeņošanu, kas būtībā nozīmēja pakalpojumu pieejamības samazināšanu. Ogres slimnīcas problēma ir tā, ka tik lielā novadā, mēs neesam ceturtā līmeņa slimnīca, kura sniegtu palīdzību gan Ogres novada, gan Pierīgas iedzīvotājiem. Nākotnē Ogres slimnīcā noteikti vajadzētu palielināt gultasvietu skaitu, taču tas ir valstisks lēmums," uzsvēra Širovs.
Kā vēstīts, 19.oktobrī valdības sēdē Veselības ministrijas (VM) valsts sekretāre Indra Dreika informēja, ka VM organizē sarunas, lai jau tuvākajās dienās Covid-19 pacientus uzņemtu arī Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā, Rīgas 1.slimnīcā, Ogres rajona slimnīcā, Siguldas slimnīcā un Jūrmalas slimnīcā.
Ārstniecības iestādēs pagājušajā sestdienā ievietots 131 Covid-19 pacients, bet 26 no tām izrakstīti, līdz ar to kopumā slimnīcās nonākušo Covid-19 pacientu skaits palielinājies no 1277 līdz 1352 pacientiem, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.
Iepriekš VM prognozēja, ka 1500 gultas Covid-19 pacientiem būs nepieciešamas jau 23.oktobrī, labākā prognoze liecina, ka šīs gultas būs aizpildītas 27.oktobrī.