Nelielam ievadam. Izbijušais milicis Māris Rožāns sevi dēvē par «neatkarīgu pētniecisko žurnālistu», reizēm lieto pseidonīmu Ritvars Raits. Viņam nav žurnālista izglītības un arī viņa izveidotajā propagandas vietnē žurnālistika netiek praktizēta. Lielākoties tur ir no citiem avotiem zagtas ziņas, tai skaitā arī no laikraksta “Ogres Vēstis Visiem”. Informāciju viņš publicē un komentē to kā savu intelektuālo īpašumu. Pirms vairākiem gadiem “Ogres Vēstis Visiem” sadarbojās ar SIA «Ogres Ziņas», taču Māra Rožāna (Ritvara Raita) sistemātisku un ļaunprātīgu ētikas normu pārkāpumu dēļ šī sadarbība kļuva neiespējama.
Bet šoreiz par ko citu – Māris Rožāns (Ritvars Raits) beidzot nonācis tiesībaizsardzības iestāžu redzeslokā, un jādomā, tiks saukts pie likumā noteiktās atbildības. Savā vietnē viņš sistemātiski publicē ķengu rakstus par dažādiem cilvēkiem – apsaukājas, ņirgājas, apmelo, nomelno. Viņa galvenais uzbrukumu objekts ir Ogres novada pašvaldības pozīcijas deputāti, mērs Egils Helmanis. Bet konkrētajā gadījumā – Ogres slimnīca un tās vadītājs Dainis Širovs.
Jāatgādina, slimnīcas mediķi bija sašutuši par Ogres novada domē izskanējušajiem deputātes un Veselības ministrijas parlamentārās sekretāres Daces Kļaviņas aplamajiem paziņojumiem par Ogres rajona slimnīcas lomu veselības aprūpē. Tāpēc tapa slimnīcas arodbiedrības iniciēta 214 mediķu parakstīta atklāta vēstule. Tā nosūtīta gan novada deputātiem, gan veselības ministram, jo D. Kļaviņa sniedza datus un izteica apgalvojumus, kas bija pilnībā pretstatā tiem, kas pieejami Nacionālajā veselības dienestā un kādus prezentācijā sniedza veselības ministrs Hosams Abu Meri. Kad D. Kļaviņa saņēma mediķu pretsparu, arī Rožāns mudīgi pievērsās slimnīcas tēmai un ne jau, lai mediķus aizstāvētu, bet, gluži pretēji, lai uzbruktu vēl vairāk. Viņš atrada vai izdomāja kādu “dakteri Sofiju”, no kuras vārdiem tad piecos turpinājumos tapa ķengu sērija ar nosaukumu SIA «Ogres rajona dzīvnieku ferma», kur Sofija it kā atklāj slimnīcas «virtuvi».
Šajās publikācijās Māris Rožāns (Ritvars Raits) izplatījis melīgu informāciju gan par slimnīcu un tās darbiniekiem, gan Egiju un Daini Široviem kā privātpersonām. Piemēram, vienā no šiem rakstiem apgalvots, ka Lielvārdē Širovu privātajā medicīnas uzņēmumā uzstādīto rentgena iekārtu apkalpo Ogres rajona slimnīcas darbinieki par slimnīcas līdzekļiem, kas neatbilst patiesībai. Jā, patiesi, šo iekārtu apkalpo slimnīcas darbinieki, jo tā jau arī pieder slimnīcai un atrodas Lielvārdes poliklīnikas telpās! Šis rentgena kabinets, tāpat kā Ikšķilē, atklāts iedzīvotāju ērtībām, lai minētais pakalpojums būtu pieejams tuvāk pacientu dzīvesvietai. Šādu melīgu safabricējumu Rožāna publikācijās ir bez gala, tieši tāpēc arī tapis visnotaļ apjomīgais iesniegums, ar kuru slimnīcas vadītājs Dainis Širovs vērsies policijā.
Viņš aicina arī citus, kurus Rožāns nepamatoti apmelojis, nesamierināties, neklusēt un vērsties tiesībaizsardzības iestādēs. «Šādas apmelošanas kampaņas sen nav redzētas, un uzskatu, ka demokrātiskā sabiedrībā ir pilnībā nepieņemamas, un ceru, ka vainīgās personas, kuras sniedza nepatiesu informāciju, saņems arī attiecīgu sodu. Mēs Ogres slimnīcā esam brīvi cilvēki brīvā valstī un par savu taisnību mācēsim arī pastāvēt. Paldies iedzīvotājiem, kuri šajā grūtajā laikā ir sūtījuši daudz uzmundrinošu īsziņu, man nemaz nenāca prātā, ka ir tik daudz atbalstītāju, vēlreiz visiem paldies. Mēs stāvēsim jūsu veselības sardzē arī turpmāk, lai 24 stundas diennaktī sniegtu kvalitatīvu veselības aprūpi visiem,» saka D. Širovs. Viņš ir paredzējis arī vērsties tiesā pret Māri Rožānu ar prasību par morālo kompensāciju.