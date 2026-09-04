"Šis bija šahs un mats!" Guntis Bojārs iedzen stūrī partijas "Stabilitātei" pārstāvi – soctīkli vārās

Debates, kas norisinājās 3. septembrī, vadīja žurnālists Guntis Bojārs. Īpašu uzmanību sociālajos medijos guvis fragments no debatēm, kurās G. Bojārs vērsās pie partijas “Stabilitātei” Zemgales saraksta 2. numura – Violetas Drozdovičas, kura ir grāmatveža palīdze un par deputāti līdz šim nav strādājusi.
G. Bojārs teica: “Jautājums jums. No programmas… Jums ir tāds ekstra punkts – atcelt iespējamu balsojumu atturēties, katram deputātam jābalso “par” vai “pret”, tikai “jā” vai “nē” sanāk.” “Man šķiet, ka labs punkts. Man ir piedāvājums pamēģināt,” viņš sprieda.
Tālāk sekoja jautājums: “Apgalvojums šāds: Krima ir Ukrainas teritorija, ko Krievija ir okupējusi. Jā vai nē?” V. Drozdoviča sāka kratīt galvu un grozīt “jā” un “nē” kartīti uz visām pusēm.
“Šis bija šahs un mats,” kāds vērtē redzēto. “Jā, šis bija izcili no Bojāra puses!” cita komentētāja piebalso. “Tāds nestabils viedoklis kādam, kas ir no “Stabilitātes”. Šķiet būtu laiks mainīt partijas nosaukumu,” ironizē vēl kāda komentētāja. “Viņa nesaprata jautājumu,” vēl kāds prāto. Cita komentētāja gan norāda: "Tā viņas sejas izteiksme izcili parādīja, ka jautājumu saprata un ir auzas."
3. septembrī Zemgales vēlēšanu apgabala debatēs piedalījās desmit politisko spēku pārstāvji, tostarp Edgars Tavars (“Apvienotais saraksts”), Armands Kaļišuks (“Suverēnā vara”/”Apvienība Jaunlatvieši”), Edmunds Zivtiņš (“Latvija pirmajā vietā”), Atis Švinka (“Progresīvie”), Edvarts Krusts (“Mēs mainām noteikumus”), Reinis Uzulnieks (Zaļo un Zemnieku savienība), Edmunds Jurēvics (“Jaunā Vienotība”), Jānis Vitenbergs (Nacionālā apvienība), Leons Līdums (“Latvijas attīstībai”), Violeta Drozdoviča (“Stabilitātei!”).