Tehnisko darbu laikā nebūs pieejami atvieglojumi, kurus reģistrē ar Ogres novadnieka un Ogres skolēna kartēm, t.sk. atvieglojumi sabiedriskajā transportā.
Pašvaldība atvainojas par radītajām neērtībām.
Ogres novada pašvaldība informē par īslaicīgu pārtraukumu Ogres novadnieka kartes darbībā.Pārtraukums saistīts ar plānotajiem tehniskajiem darbiem novadnieka kartes sistēmā no 11.02.2022. plkst. 20.00 līdz 13.02.2022. dienas beigām.
