Skandāls Latvijas mediju vidē: LA.LV īpašnieks ceļ prasību tiesā pret AS “DELFI”

Kā ziņo LA.LV, prasības pamatā ir starp pusēm 2024. gada februārī noslēgtais sadarbības līgums jeb tā saistību nepildīšana.
Kā ziņo LA.LV, 2023. gadā AS “DELFI” piedāvāja SIA “Ekis & Co-Positioning and Consulting” ekskluzīvi veikt reklāmas pārdošanu portālā LA.LV. Vēlāk gan AS “DELFI” profesionalitātes trūkuma dēļ līgumā ietvertie pašas AS “DELFI” sastādītie pārdošanas plāni izrādījās AS “DELFI” neizpildāmi. Šo situāciju AS “DELFI” izvēlējās risināt, vienkārši pārtraucot pildīt līguma saistības – pārtraucot veikt līgumā pielīgtos maksājumus.
Tāpat LA.LV raksta: "AS “DELFI” saistību nepildīšanas sakarā ir sniegusi savstarpēji pretrunīgus un pat izslēdzošus paskaidrojumus – sākot ar to, ka AS “DELFI” esot cietuši no līguma pārmērīgus zaudējumus (kas atbilstoši likumam nav iespējams situācijā, kad pārdošanas apjomus ir noteicis pats apgalvoto zaudējumu cietējs), līdz pat tam, ka sadarbības līgums it kā esot absolūti spēkā neesošs (ko AS “DELFI” konstatēja tikai vairāk nekā gadu pēc līguma noslēgšanas un brīdī, kad sāka pietrūkt naudas līdzekļu pielīgto maksājumu veikšanai)."
Pēkšņi izdomātais tiesiskais strīds par līgumu tomēr nebija šķērslis tam, lai AS “DELFI” turpinātu pārdot reklāmu izvietošanai portālā LA.LV un paturētu par to saņemto naudu.
“Vienā brīdī viņi vienkārši pārstāja apmaksāt rēķinus, vienlaikus turpinot izvietot reklāmu LA.LV. Sanāca diezgan dīvaini – pakalpojums tiek izmantots, bet nauda netiek maksāta,” situāciju raksturo LA.LV finanšu direktors Normunds Kalniņš.
LA.LV radušās situācijas patiesos iemeslus saskata sliktā AS “DELFI” biznesa pārvaldībā. Lai izvairītos no maksātnespējas procesa pasludināšanas, AS “DELFI” nācās aizņemties naudas līdzekļus no saistīta uzņēmuma un pat piedāvāt saistību izpildei Valsts kasē ieskaitītus mediju atbalsta programmu līdzekļus, kurus privātu saistību izpildei izmantot vispār nedrīkst.
Ņemot vērā, ka virkne pazīmju liecināja par to, ka AS “DELFI” savas saistības pildīt ne tikai nevēlas, bet, ļoti iespējams, arī nespēj, tika pieņemts lēmums risināt radušos strīdu tiesā.